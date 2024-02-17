https://ria.ru/20240217/trevoga-1927919928.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.02.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T09:34
2024-02-17T09:34
2024-02-17T09:37
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
курский район
безопасность
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал, что система противовоздушной обороны работает над Курском и Курским районом."Внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240217/voronezh-1927913344.html
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курская область, роман старовойт, курский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Курский район, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
Старовойт сообщил об отмене ракетной опасности в Курской области