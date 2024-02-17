https://ria.ru/20240217/trevoga-1927919928.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.02.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T09:34

2024-02-17T09:34

2024-02-17T09:37

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

курский район

безопасность

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал, что система противовоздушной обороны работает над Курском и Курским районом."Внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20240217/voronezh-1927913344.html

курская область

курский район

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курская область, роман старовойт, курский район, безопасность