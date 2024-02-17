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В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.02.2024
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02:46 17.02.2024 (обновлено: 02:53 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/trevoga-1927903874.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.02.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгородской области отменена в Белгороде, Белгородском районе, а также Старооскольском и Губкинском городских округах, сообщается в... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T02:46
2024-02-17T02:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгородская область
белгород
белгородский район
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгородской области отменена в Белгороде, Белгородском районе, а также Старооскольском и Губкинском городских округах, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.Ранее МЧС сообщало, что ракетная опасность объявлена в Белгородской области, в частности, оставаться дома призывали жителей Белгорода, Белгородского района, Старооскольского и Губкинского городских округов."Внимание! Город Белгород, Белгородский район, Губкинский ГО и Старооскольский ГО: отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240217/kursk-1927903326.html
белгородская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область, белгород, белгородский район
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Белгородская область, Белгород, Белгородский район
В Белгородской области отменили ракетную опасность

МЧС: в Белгородской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгородской области отменена в Белгороде, Белгородском районе, а также Старооскольском и Губкинском городских округах, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.
Ранее МЧС сообщало, что ракетная опасность объявлена в Белгородской области, в частности, оставаться дома призывали жителей Белгорода, Белгородского района, Старооскольского и Губкинского городских округов.
«
"Внимание! Город Белгород, Белгородский район, Губкинский ГО и Старооскольский ГО: отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Зенитно-ракетное подразделение - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
02:18
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Белгородская областьБелгородБелгородский район
 
 
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