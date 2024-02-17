https://ria.ru/20240217/trevoga-1927903874.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.02.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгородской области отменена в Белгороде, Белгородском районе, а также Старооскольском и Губкинском городских округах, сообщается в... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T02:46

2024-02-17T02:46

2024-02-17T02:53

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белгородская область

белгород

белгородский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_0:41:2059:1199_1920x0_80_0_0_b2cbe2315793f89091163d60bf856bcb.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгородской области отменена в Белгороде, Белгородском районе, а также Старооскольском и Губкинском городских округах, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.Ранее МЧС сообщало, что ракетная опасность объявлена в Белгородской области, в частности, оставаться дома призывали жителей Белгорода, Белгородского района, Старооскольского и Губкинского городских округов."Внимание! Город Белгород, Белгородский район, Губкинский ГО и Старооскольский ГО: отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240217/kursk-1927903326.html

белгородская область

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область, белгород, белгородский район