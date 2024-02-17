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Американцы резко поменяли отношение к украинскому конфликту, показал опрос
Американцы резко поменяли отношение к украинскому конфликту, показал опрос - РИА Новости, 17.02.2024
Американцы резко поменяли отношение к украинскому конфликту, показал опрос
Около 70 % американцев хотят, чтобы Вашингтон как можно скорее подтолкнул Украину к диалогу с Россией, показывает опрос, проведенный Институтом Куинси и... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:29
2024-02-17T15:29
2024-02-17T15:31
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Около 70 % американцев хотят, чтобы Вашингтон как можно скорее подтолкнул Украину к диалогу с Россией, показывает опрос, проведенный Институтом Куинси и консалтинговой фирмой Harris Poll.Так, 69% респондентов считают, что администрации президента США Джо Байдена стоит начать настаивать на скорейшем начале переговоров между, и лишь 11% опрошенных считают, что ВСУ стоит продолжать сражаться.Опрос также показал, что большинство американцев (46%) ожидают, что конфликт затянется как минимум до 2025 года. Только 16% респондентов считают, что противостояние закончится в этом году.Исследование проводилось с 8 по 12 февраля 2024 года. Было опрошено 2090 взрослых американцев.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации. В Москве также отмечали ситуация может измениться лишь при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования прекрасно известны.
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в мире, россия, москва, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Москва, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Американцы резко поменяли отношение к украинскому конфликту, показал опрос
Институт Квинси: американцы хотят, чтобы Украина пошла на переговоры с Россией