https://ria.ru/20240217/spetsoperatsiya-1927962214.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 17.02.2024

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 15.10 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T15:44

2024-02-17T15:44

2024-02-17T15:44

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска в 15.10 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия