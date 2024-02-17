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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 17.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:44 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/spetsoperatsiya-1927962214.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 17.02.2024
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 15.10 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:44
2024-02-17T15:44
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска в 15.10 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска в 15.10 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram канале представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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