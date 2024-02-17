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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 17.02.2024
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 15.10 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:44
2024-02-17T15:44
2024-02-17T15:44
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска в 15.10 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда по Куйбышевскому району Донецка