https://ria.ru/20240217/raketa-1927906513.html
Повторный запуск новой японской ракеты H3 признан успешным
Повторный запуск новой японской ракеты H3 признан успешным - РИА Новости, 17.02.2024
Повторный запуск новой японской ракеты H3 признан успешным
Повторный запуск новой японской ракеты H3 после отделения двигателя второй ступени и одного из микроспутников признан успешным, заявило в ходе трансляции... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T03:52
2024-02-17T03:52
2024-02-17T03:52
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ТОКИО, 17 фев - РИА Новости. Повторный запуск новой японской ракеты H3 после отделения двигателя второй ступени и одного из микроспутников признан успешным, заявило в ходе трансляции Японское аэрокосмическое агентство JAXA. Запуск состоялся в 09.22 по местному времени (03.22 мск) с космодрома Танэгасима на юге Японии. Изначально старт намечался на 15 февраля, но был отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Первый испытательный запуск новой японской ракеты H3 состоялся 7 марта прошлого года, но через 14 минут после старта JAXA направила приказ на самоуничтожение ракеты из-за того, что не произошло зажигания двигателя второй ступени. Ракета упала в море в районе Филиппин. Вероятной причиной сбоя в системе электропитания ракеты стала перегрузка по току. В новой версии ракеты была усовершенствована система зажигания. H3 несет муляж спутника, совпадающий по весу и балансу с реальным спутником для наблюдения за Землей Daichi-3, который несла первая такая ракета в 2023 году, а также два микроспутника. Ракета Н3 - это двухступенчатая ракета на жидком топливе, она должна заменить используемую сейчас Н2А. Н3 способна нести груз в 1,3 раза больше, чем Н2А, а расходы на ее запуск вполовину меньше, чем для Н2А. Разработка была начата девять лет назад и обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 миллиардов иен (1,5 миллиарда долларов). Н3 считают первой за 30 лет новой разработкой большой ракеты.
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япония, филиппины, космос
Япония, Филиппины, Космос
Повторный запуск новой японской ракеты H3 признан успешным
JAXA: повторный запуск новой ракеты H3 признан успешным
ТОКИО, 17 фев - РИА Новости. Повторный запуск новой японской ракеты H3 после отделения двигателя второй ступени и одного из микроспутников признан успешным, заявило в ходе трансляции Японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Запуск состоялся в 09.22 по местному времени (03.22 мск) с космодрома Танэгасима на юге Японии
. Изначально старт намечался на 15 февраля, но был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.
Первый испытательный запуск новой японской ракеты H3 состоялся 7 марта прошлого года, но через 14 минут после старта JAXA направила приказ на самоуничтожение ракеты из-за того, что не произошло зажигания двигателя второй ступени. Ракета упала в море в районе Филиппин
. Вероятной причиной сбоя в системе электропитания ракеты стала перегрузка по току.
В новой версии ракеты была усовершенствована система зажигания. H3 несет муляж спутника, совпадающий по весу и балансу с реальным спутником для наблюдения за Землей Daichi-3, который несла первая такая ракета в 2023 году, а также два микроспутника.
Ракета Н3 - это двухступенчатая ракета на жидком топливе, она должна заменить используемую сейчас Н2А. Н3 способна нести груз в 1,3 раза больше, чем Н2А, а расходы на ее запуск вполовину меньше, чем для Н2А. Разработка была начата девять лет назад и обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 миллиардов иен (1,5 миллиарда долларов). Н3 считают первой за 30 лет новой разработкой большой ракеты.
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