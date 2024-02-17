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В Ижевске потушили пожар в производственном здании
В Ижевске потушили пожар в производственном здании - РИА Новости, 17.02.2024
В Ижевске потушили пожар в производственном здании
Пожар в производственном здании в Ижевске полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T11:23
2024-02-17T11:23
2024-02-17T11:49
происшествия
ижевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пожар в производственном здании в Ижевске полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что пожар в производственном здании на улице Орджоникидзе, 2 локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет."Пожар в Ижевске полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ижевске потушили пожар в производственном здании
В Ижевске потушили пожар на площади 3,5 тысячи кв м в производственном здании
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пожар в производственном здании в Ижевске полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что пожар в производственном здании на улице Орджоникидзе, 2 локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет.
"Пожар в Ижевске полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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