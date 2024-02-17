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В Ижевске ликвидировали открытое горение в производственном здании
В Ижевске ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 17.02.2024
В Ижевске ликвидировали открытое горение в производственном здании
Открытое горение в Ижевске, где пожар произошел в производственном здании, ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T06:39
2024-02-17T06:39
2024-02-17T07:34
происшествия
ижевск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Открытое горение в Ижевске, где пожар произошел в производственном здании, ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что пожар в производственном здании на улице Орджоникидзе, 2 локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет."На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ижевске ликвидировали открытое горение в производственном здании
МЧС: в Ижевске ликвидировали открытое горение в производственном здании