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В Ижевске ликвидировали открытое горение в производственном здании

В Ижевске ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 17.02.2024

В Ижевске ликвидировали открытое горение в производственном здании

Открытое горение в Ижевске, где пожар произошел в производственном здании, ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T06:39

2024-02-17T06:39

2024-02-17T07:34

происшествия

ижевск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Открытое горение в Ижевске, где пожар произошел в производственном здании, ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что пожар в производственном здании на улице Орджоникидзе, 2 локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет."На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.

ижевск

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происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)