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Пожар в Ижевске локализован на 3500 "квадратах"
Пожар в Ижевске локализован на 3500 "квадратах" - РИА Новости, 17.02.2024
Пожар в Ижевске локализован на 3500 "квадратах"
Пожар в производственном здании в Ижевске локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T03:55
2024-02-17T03:55
2024-02-17T05:23
происшествия
ижевск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пожар в производственном здании в Ижевске локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что в Ижевске на улице Орджоникидзе, 2 горит производственное здание."Пожар локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240216/aes-1927747989.html
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происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Ижевске локализован на 3500 "квадратах"
МЧС: пожар в Ижевске локализован на 3500 "квадратах"