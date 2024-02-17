https://ria.ru/20240217/pozhar-1927905398.html
Площадь пожара в Ижевске возросла до 3,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в Ижевске возросла до 3,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 17.02.2024
Площадь пожара в Ижевске возросла до 3,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в здании в Ижевске возросла до 3,5 тысячи квадратных метров, спасатели наращивают силы, сейчас на месте ЧП работают свыше 100 специалистов,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T03:16
2024-02-17T03:16
2024-02-17T03:16
происшествия
ижевск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927905263_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ada8e6010d201f943a27baf2320c6e04.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Площадь пожара в здании в Ижевске возросла до 3,5 тысячи квадратных метров, спасатели наращивают силы, сейчас на месте ЧП работают свыше 100 специалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в Telegram-канале ведомства сообщалось о пожаре в здании в Ижевске на площади 2,8 тысячи квадратных метров, тушили его 70 специалистов 33 единицы техники. Предварительно, пострадавших нет. "Площадь пожара увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров. Пожарные работают в условиях плотного задымления. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой. К тушению привлечено более 100 человек и 33 единицы техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240216/aes-1927747989.html
ижевск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927905263_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e09de617d7af973218e16e0c0dffcd5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Ижевске возросла до 3,5 тысячи "квадратов"
МЧС: площадь пожара в Ижевске возросла до 3,5 тысячи квадратных метров