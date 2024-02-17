https://ria.ru/20240217/pozhar-1927905398.html

Площадь пожара в Ижевске возросла до 3,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в Ижевске возросла до 3,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 17.02.2024

Площадь пожара в Ижевске возросла до 3,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в здании в Ижевске возросла до 3,5 тысячи квадратных метров, спасатели наращивают силы, сейчас на месте ЧП работают свыше 100 специалистов,... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T03:16

2024-02-17T03:16

2024-02-17T03:16

происшествия

ижевск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Площадь пожара в здании в Ижевске возросла до 3,5 тысячи квадратных метров, спасатели наращивают силы, сейчас на месте ЧП работают свыше 100 специалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в Telegram-канале ведомства сообщалось о пожаре в здании в Ижевске на площади 2,8 тысячи квадратных метров, тушили его 70 специалистов 33 единицы техники. Предварительно, пострадавших нет. "Площадь пожара увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров. Пожарные работают в условиях плотного задымления. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой. К тушению привлечено более 100 человек и 33 единицы техники", - говорится в сообщении.

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ижевск

россия

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происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)