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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.02.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T13:13

2024-02-17T13:13

2024-02-17T13:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Золотая балка и Змиевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)