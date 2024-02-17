https://ria.ru/20240217/pogoda-1927958603.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 17.02.2024

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Температура в первой половине недели в Москве опустится до минус 6 градусов, ко Дню защитника Отечества в столице потеплеет до плюс 4 градусов, сообщил ведущий... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T15:15

2024-02-17T15:15

2024-02-17T15:15

общество

москва

михаил леус

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Температура в первой половине недели в Москве опустится до минус 6 градусов, ко Дню защитника Отечества в столице потеплеет до плюс 4 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале. По его словам, в воскресенье ночью в столице будут обильные осадки в виде снега и мокрого снега, порывистый ветер. Около полудня осадки будут ослабевать, а температура повысится до нуля - плюс 2 градусов. Уже ближе к вечеру она опустится ниже нуля, сформируется гололедица, осадки перейдут в локальный и кратковременный снег. "В понедельник гребень европейского антициклона прекратит осадки и продолжит понижение температуры, днём столбики термометров покажут минус 3-5 градусов. Вторник ожидается с "пушкинской погодой" - мороз и солнце подарит жителям столицы центральная часть антициклона", - рассказал синоптик. Леус уточнил, что в ночь на вторник морозы окрепнут до минус 14-16 градусов, а днём температура вернётся к более комфортным значениям, ожидается минус 4-6 градусов. "В среду пройдёт снег, а температура подрастёт до 0 − минус 2 градусов, ещё на градус-другой теплее будет в четверг, ну а в День защитника Отечества пройдёт небольшой мокрый снег, переходящий в дожди, а температурный фон превысит норму на 5-6 градусов, столбики термометров поднимутся до плюс 2-4 градусов", - добавил специалист.

https://ria.ru/20240217/vesna-1927927846.html

https://ria.ru/20240215/snegopad-1927625486.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, погода, центр "фобос"