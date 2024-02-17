https://ria.ru/20240217/pogoda-1927958603.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 17.02.2024
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Температура в первой половине недели в Москве опустится до минус 6 градусов, ко Дню защитника Отечества в столице потеплеет до плюс 4 градусов, сообщил ведущий... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:15
2024-02-17T15:15
2024-02-17T15:15
общество
москва
михаил леус
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Температура в первой половине недели в Москве опустится до минус 6 градусов, ко Дню защитника Отечества в столице потеплеет до плюс 4 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале. По его словам, в воскресенье ночью в столице будут обильные осадки в виде снега и мокрого снега, порывистый ветер. Около полудня осадки будут ослабевать, а температура повысится до нуля - плюс 2 градусов. Уже ближе к вечеру она опустится ниже нуля, сформируется гололедица, осадки перейдут в локальный и кратковременный снег. "В понедельник гребень европейского антициклона прекратит осадки и продолжит понижение температуры, днём столбики термометров покажут минус 3-5 градусов. Вторник ожидается с "пушкинской погодой" - мороз и солнце подарит жителям столицы центральная часть антициклона", - рассказал синоптик. Леус уточнил, что в ночь на вторник морозы окрепнут до минус 14-16 градусов, а днём температура вернётся к более комфортным значениям, ожидается минус 4-6 градусов. "В среду пройдёт снег, а температура подрастёт до 0 − минус 2 градусов, ещё на градус-другой теплее будет в четверг, ну а в День защитника Отечества пройдёт небольшой мокрый снег, переходящий в дожди, а температурный фон превысит норму на 5-6 градусов, столбики термометров поднимутся до плюс 2-4 градусов", - добавил специалист.
https://ria.ru/20240217/vesna-1927927846.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Леус: в начале недели в Москве будет минус 6, к пятнице потеплеет до 4 градусов
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Температура в первой половине недели в Москве опустится до минус 6 градусов, ко Дню защитника Отечества в столице потеплеет до плюс 4 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале
.
По его словам, в воскресенье ночью в столице будут обильные осадки в виде снега и мокрого снега, порывистый ветер. Около полудня осадки будут ослабевать, а температура повысится до нуля - плюс 2 градусов. Уже ближе к вечеру она опустится ниже нуля, сформируется гололедица, осадки перейдут в локальный и кратковременный снег.
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"В понедельник гребень европейского антициклона прекратит осадки и продолжит понижение температуры, днём столбики термометров покажут минус 3-5 градусов. Вторник ожидается с "пушкинской погодой" - мороз и солнце подарит жителям столицы центральная часть антициклона", - рассказал синоптик.
Леус уточнил, что в ночь на вторник морозы окрепнут до минус 14-16 градусов, а днём температура вернётся к более комфортным значениям, ожидается минус 4-6 градусов.
"В среду пройдёт снег, а температура подрастёт до 0 − минус 2 градусов, ещё на градус-другой теплее будет в четверг, ну а в День защитника Отечества пройдёт небольшой мокрый снег, переходящий в дожди, а температурный фон превысит норму на 5-6 градусов, столбики термометров поднимутся до плюс 2-4 градусов", - добавил специалист.
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