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Источник: ВСУ за сутки нанесли почти 40 ударов по Херсонской области
Источник: ВСУ за сутки нанесли почти 40 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 17.02.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли почти 40 ударов по Херсонской области
Украинские войска в течение суток нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T11:58
2024-02-17T11:58
2024-02-17T11:58
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херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска в течение суток нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам области 18 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты ВСУ провели еще 20 обстрелов области", - сообщил источник. Под огнем оказались 9 населенных пунктов: Алешки, Казачие Лагеря, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Саги, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Новая Збурьевка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. Накануне МО РФ сообщило, что ВСУ на херсонском направлении потеряли за неделю более 310 военных и 14 орудий.
https://ria.ru/20240216/gorod-1927708884.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Источник: ВСУ за сутки нанесли почти 40 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки 38 раз обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска в течение суток нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам области 18 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты ВСУ
провели еще 20 обстрелов области", - сообщил источник.
Под огнем оказались 9 населенных пунктов: Алешки, Казачие Лагеря, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Саги, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Новая Збурьевка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Накануне МО РФ сообщило, что ВСУ на херсонском направлении потеряли за неделю более 310 военных и 14 орудий.
Военные создали на Херсонском направлении "подземный город"