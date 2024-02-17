https://ria.ru/20240217/mtsd-1927934039.html

На МЦД-2 произошел сбой движения

На МЦД-2 произошел сбой движения - РИА Новости, 17.02.2024

На МЦД-2 произошел сбой движения

Сбой движения произошел на МЦД-2 в Москве, пропуск поездов на участке Царицыно - Перерва осуществляется в реверсивном режиме, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T12:03

2024-02-17T12:03

2024-02-17T12:05

происшествия

москва

московская железная дорога

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сбой движения произошел на МЦД-2 в Москве, пропуск поездов на участке Царицыно - Перерва осуществляется в реверсивном режиме, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги. "В настоящее время пропуск поездов на участке Царицыно - Перерва осуществляется в реверсивном режиме. В связи с этим задерживаются электрички Курского направления и МЦД-2 в обе стороны. Принимаем все необходимые меры для стабилизации графика движения. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московская железная дорога