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На МЦД-2 произошел сбой движения
На МЦД-2 произошел сбой движения - РИА Новости, 17.02.2024
На МЦД-2 произошел сбой движения
Сбой движения произошел на МЦД-2 в Москве, пропуск поездов на участке Царицыно - Перерва осуществляется в реверсивном режиме, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T12:03
2024-02-17T12:03
2024-02-17T12:05
происшествия
москва
московская железная дорога
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сбой движения произошел на МЦД-2 в Москве, пропуск поездов на участке Царицыно - Перерва осуществляется в реверсивном режиме, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги. "В настоящее время пропуск поездов на участке Царицыно - Перерва осуществляется в реверсивном режиме. В связи с этим задерживаются электрички Курского направления и МЦД-2 в обе стороны. Принимаем все необходимые меры для стабилизации графика движения. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московская железная дорога
Происшествия, Москва, Московская железная дорога
На МЦД-2 произошел сбой движения
МЖД: сбой движения произошел на МЦД-2, пропуск поездов идет в реверсивном режиме