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На МЦД-2 произошел сбой движения - РИА Новости, 17.02.2024
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12:03 17.02.2024 (обновлено: 12:05 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/mtsd-1927934039.html
На МЦД-2 произошел сбой движения
На МЦД-2 произошел сбой движения - РИА Новости, 17.02.2024
На МЦД-2 произошел сбой движения
Сбой движения произошел на МЦД-2 в Москве, пропуск поездов на участке Царицыно - Перерва осуществляется в реверсивном режиме, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T12:03
2024-02-17T12:05
происшествия
москва
московская железная дорога
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сбой движения произошел на МЦД-2 в Москве, пропуск поездов на участке Царицыно - Перерва осуществляется в реверсивном режиме, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги. "В настоящее время пропуск поездов на участке Царицыно - Перерва осуществляется в реверсивном режиме. В связи с этим задерживаются электрички Курского направления и МЦД-2 в обе стороны. Принимаем все необходимые меры для стабилизации графика движения. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, московская железная дорога
Происшествия, Москва, Московская железная дорога
На МЦД-2 произошел сбой движения

МЖД: сбой движения произошел на МЦД-2, пропуск поездов идет в реверсивном режиме

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка на платформе МЦД
Девушка на платформе МЦД - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка на платформе МЦД. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сбой движения произошел на МЦД-2 в Москве, пропуск поездов на участке Царицыно - Перерва осуществляется в реверсивном режиме, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги.
"В настоящее время пропуск поездов на участке Царицыно - Перерва осуществляется в реверсивном режиме. В связи с этим задерживаются электрички Курского направления и МЦД-2 в обе стороны. Принимаем все необходимые меры для стабилизации графика движения. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМоскваМосковская железная дорога
 
 
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