https://ria.ru/20240217/moskva-1927969152.html
Программу реновации в Москве ускорят
Программу реновации в Москве ускорят - РИА Новости, 17.02.2024
Программу реновации в Москве ускорят
Программа реновации в Москве уже вышла на масштабные объемы реализации, сформирован задел для ее ускорения и досрочного завершения, рассказал в субботу... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T16:35
2024-02-17T16:35
2024-02-17T16:35
жилье
москва
андрей бочкарев
реновация
программа реновации в москве
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МОСКВА, 17 фев - РИА Недвижимость. Программа реновации в Москве уже вышла на масштабные объемы реализации, сформирован задел для ее ускорения и досрочного завершения, рассказал в субботу журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, основным показателем хода реализации программы реновации является количество начавших отселение домов. На текущий момент уже в 277 "стартовых" домах ведется переселение жителей почти 1000 домов, в стадии переезда находятся 154 тысячи жителей. "Первый этап программы уже выполнен на 69%", - подчеркнул заммэра. Бочкарёв также отметил, что на скорость реализации влияет количество "стартовых" площадок. Сегодня уже подобрано территорий с потенциалом строительства более 12 миллионов квадратных метров жилья, при этом продолжается подбор новых площадок. "Программа уже вышла на рельсы масштабной реализации, сформирован задел для ее ускорения и досрочного завершения", - сказал он. Заммэра добавил, что для ускорения программы также оптимизированы административные и градостроительные процедуры, проектные решения, обеспечен подбор дополнительных территорий, включая КРТ (комплексное развитие территорий), переход от строительства отдельных домов к квартальной застройке. Все это позволит к 2027 году обеспечить начало и продолжить переселение около 350 тысяч человек, заключил чиновник.
https://ria.ru/20240209/moskva-1926394507.html
https://ria.ru/20240205/efimov-1925122842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, москва, андрей бочкарев, реновация, программа реновации в москве
Жилье, Москва, Андрей Бочкарев, Реновация, Программа реновации в Москве
Программу реновации в Москве ускорят
Бочкарев: есть задел для ускорения и досрочного завершения реновации в Москве
МОСКВА, 17 фев - РИА Недвижимость. Программа реновации в Москве уже вышла на масштабные объемы реализации, сформирован задел для ее ускорения и досрочного завершения, рассказал в субботу журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, основным показателем хода реализации программы реновации является количество начавших отселение домов. На текущий момент уже в 277 "стартовых" домах ведется переселение жителей почти 1000 домов, в стадии переезда находятся 154 тысячи жителей.
Бочкарев: более 50 домов снесли по программе реновации в Москве
"Первый этап программы уже выполнен на 69%", - подчеркнул заммэра.
Бочкарёв также отметил, что на скорость реализации влияет количество "стартовых" площадок. Сегодня уже подобрано территорий с потенциалом строительства более 12 миллионов квадратных метров жилья, при этом продолжается подбор новых площадок.
"Программа уже вышла на рельсы масштабной реализации, сформирован задел для ее ускорения и досрочного завершения", - сказал он.
Заммэра добавил, что для ускорения программы также оптимизированы административные и градостроительные процедуры, проектные решения, обеспечен подбор дополнительных территорий, включая КРТ (комплексное развитие территорий), переход от строительства отдельных домов к квартальной застройке. Все это позволит к 2027 году обеспечить начало и продолжить переселение около 350 тысяч человек, заключил чиновник.
Ефимов: свыше 200 тысяч "квадратов" жилья построят в трех районах