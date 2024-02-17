https://ria.ru/20240217/kursk-1927897796.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.02.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области, жителям следует найти безопасные укрытия, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T00:28

2024-02-17T00:28

2024-02-17T01:00

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, жителям следует найти безопасные укрытия, сообщил губернатор Роман Старовойт."Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал он в Telegram-канале.Ранее ракетную опасность объявили в Белгородской области.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В четверг украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.

https://ria.ru/20240217/obstrely-1927897660.html

курская область

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курская область, роман старовойт