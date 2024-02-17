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В Краснодаре опровергли сообщения о готовящихся преступлениях в школах
В Краснодаре опровергли сообщения о готовящихся преступлениях в школах - РИА Новости, 17.02.2024
В Краснодаре опровергли сообщения о готовящихся преступлениях в школах
Власти Краснодара назвали фейковой информацию о якобы готовящихся правонарушениях на территории школ города, ответственные службы обеспечивают безопасность в... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T17:16
2024-02-17T17:16
2024-02-17T17:16
происшествия
краснодар
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Власти Краснодара назвали фейковой информацию о якобы готовящихся правонарушениях на территории школ города, ответственные службы обеспечивают безопасность в учебных учреждениях. В пятницу вечером директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в Telegram-канале о том, что в правоохранительные органы направлена информация о каналах с угрозами краснодарским школам. "Видим в ряде пабликов в соцсетях информацию о якобы готовящихся правонарушениях на территории краснодарских школ. Данные сообщении являются фейковыми. Ответственными службами города ночью проведено обследование школ, проводится необходимый комплекс мероприятий, направленный на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях", - сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы. Власти просят жителей доверять только официальным источникам информации.
https://ria.ru/20240217/sevastopol-1927963810.html
https://radiosputnik.ru/20240217/melitopol-1927955543.html
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происшествия, краснодар, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Происшествия, Краснодар, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
В Краснодаре опровергли сообщения о готовящихся преступлениях в школах
Власти Краснодара опровергли сообщения о готовящихся преступлениях в школах