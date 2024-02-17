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Китай напомнил об усилиях по содействию урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2024
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15:49 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/konflikt-1927963168.html
Китай напомнил об усилиях по содействию урегулированию конфликта на Украине
Китай напомнил об усилиях по содействию урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2024
Китай напомнил об усилиях по содействию урегулированию конфликта на Украине
Пекин никогда не отказывался от содействия урегулированию украинского кризиса, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:49
2024-02-17T15:49
в мире
китай
украина
киев
ван и (политик)
си цзиньпин
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ПЕКИН, 17 фев — РИА Новости. Пекин никогда не отказывался от содействия урегулированию украинского кризиса, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. "Что касается украинского кризиса, Китай никогда не отказывался от содействия миру и не ослаблял своих усилий по содействию переговорам", — сказал Ван И, трансляция выступления которого ведется на официальном сайте конференции. Ван И отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин провел углубленный обмен мнениями с мировыми лидерами, в том числе с российским, а также с Киевом по данной проблеме. Дипломат подчеркнул, что Китай опубликовал свой позиционный документ по этому вопросу, направлял своего специального представителя в качестве посредника между различными сторонами. "За всем этим стоит только одна цель, которую Китай надеется достичь, — достижение консенсуса по прекращению конфликта и прокладывание пути к мирным переговорам", — добавил он. Ван И подчеркнул, что Китай не развязывал украинский кризис и не является его участником, но и не "сидел сложа руки, наблюдая на расстоянии". "Мы не использовали ситуацию в своих интересах, а вместо этого содействовали мирным переговорам", — сказал дипломат. По словам Ван И, сейчас не сложились подходящие условия для того, чтобы стороны вернулись за стол переговоров, но пока есть надежда, Китай не откажется от своих усилий. "Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем потери всех сторон будут меньше", — добавил он. Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html
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в мире, китай, украина, киев, ван и (политик), си цзиньпин
В мире, Китай, Украина, Киев, Ван И (политик), Си Цзиньпин
Китай напомнил об усилиях по содействию урегулированию конфликта на Украине

МИД: КНР никогда не ослабляла усилий по содействию решению конфликта на Украине

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ruДелегация КНР
Делегация КНР - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Делегация КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 фев — РИА Новости. Пекин никогда не отказывался от содействия урегулированию украинского кризиса, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Что касается украинского кризиса, Китай никогда не отказывался от содействия миру и не ослаблял своих усилий по содействию переговорам", — сказал Ван И, трансляция выступления которого ведется на официальном сайте конференции.
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Ван И отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин провел углубленный обмен мнениями с мировыми лидерами, в том числе с российским, а также с Киевом по данной проблеме. Дипломат подчеркнул, что Китай опубликовал свой позиционный документ по этому вопросу, направлял своего специального представителя в качестве посредника между различными сторонами.
"За всем этим стоит только одна цель, которую Китай надеется достичь, — достижение консенсуса по прекращению конфликта и прокладывание пути к мирным переговорам", — добавил он.
Ван И подчеркнул, что Китай не развязывал украинский кризис и не является его участником, но и не "сидел сложа руки, наблюдая на расстоянии".
"Мы не использовали ситуацию в своих интересах, а вместо этого содействовали мирным переговорам", — сказал дипломат.
По словам Ван И, сейчас не сложились подходящие условия для того, чтобы стороны вернулись за стол переговоров, но пока есть надежда, Китай не откажется от своих усилий. "Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем потери всех сторон будут меньше", — добавил он.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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