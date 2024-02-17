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Германия продлила ограничения на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией - РИА Новости, 17.02.2024
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15:33 17.02.2024 (обновлено: 15:37 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/germaniya-1927961015.html
Германия продлила ограничения на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией
Германия продлила ограничения на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией - РИА Новости, 17.02.2024
Германия продлила ограничения на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией
Министерство внутренних дел Германии объявило о продлении мер временного стационарного пограничного контроля на границах страны с Польшей, Чехией и Швейцарией в РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:33
2024-02-17T15:37
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министерство внутренних дел Германии объявило о продлении мер временного стационарного пограничного контроля на границах страны с Польшей, Чехией и Швейцарией в целях борьбы с незаконной перевозкой мигрантов до 15 июня. "Мы продлеваем контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией еще на три месяца, до середины июня 2024 года... Это необходимо, чтобы остановить бессовестный бизнес незаконных перевозчиков мигрантов и ограничить нелегальную миграцию", - сказала глава МВД Германии Нэнси Фезер, ее слова приводятся в релизе, опубликованном на сайте ведомства. Она также отметила, что с середины октября силами полиции были задержаны около 560 нелегальных перевозчиков мигрантов. Ранее сообщалось, что стационарный пограничный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией будет продлен до середины марта.
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в мире, польша, чехия, швейцария, германия, мвд германии
В мире, Польша, Чехия, Швейцария, Германия, МВД Германии
Германия продлила ограничения на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией

МВД ФРГ продлило ограничения на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией

© AP Photo / Markus SchreiberСотрудник полиции останавливает автомобиль на границе Польши и Германии
Сотрудник полиции останавливает автомобиль на границе Польши и Германии - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Сотрудник полиции останавливает автомобиль на границе Польши и Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министерство внутренних дел Германии объявило о продлении мер временного стационарного пограничного контроля на границах страны с Польшей, Чехией и Швейцарией в целях борьбы с незаконной перевозкой мигрантов до 15 июня.
«
"Мы продлеваем контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией еще на три месяца, до середины июня 2024 года... Это необходимо, чтобы остановить бессовестный бизнес незаконных перевозчиков мигрантов и ограничить нелегальную миграцию", - сказала глава МВД Германии Нэнси Фезер, ее слова приводятся в релизе, опубликованном на сайте ведомства.
Она также отметила, что с середины октября силами полиции были задержаны около 560 нелегальных перевозчиков мигрантов.
Ранее сообщалось, что стационарный пограничный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией будет продлен до середины марта.
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