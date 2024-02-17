https://ria.ru/20240217/germaniya-1927961015.html

Германия продлила ограничения на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией

Германия продлила ограничения на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией - РИА Новости, 17.02.2024

Германия продлила ограничения на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией

Министерство внутренних дел Германии объявило о продлении мер временного стационарного пограничного контроля на границах страны с Польшей, Чехией и Швейцарией в РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T15:33

2024-02-17T15:33

2024-02-17T15:37

в мире

польша

чехия

швейцария

германия

мвд германии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899025452_286:0:2702:1359_1920x0_80_0_0_bdca168f1b5cfc94507a40477df61296.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министерство внутренних дел Германии объявило о продлении мер временного стационарного пограничного контроля на границах страны с Польшей, Чехией и Швейцарией в целях борьбы с незаконной перевозкой мигрантов до 15 июня. "Мы продлеваем контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией еще на три месяца, до середины июня 2024 года... Это необходимо, чтобы остановить бессовестный бизнес незаконных перевозчиков мигрантов и ограничить нелегальную миграцию", - сказала глава МВД Германии Нэнси Фезер, ее слова приводятся в релизе, опубликованном на сайте ведомства. Она также отметила, что с середины октября силами полиции были задержаны около 560 нелегальных перевозчиков мигрантов. Ранее сообщалось, что стационарный пограничный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией будет продлен до середины марта.

https://ria.ru/20240101/migranty-1919275465.html

польша

чехия

швейцария

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, чехия, швейцария, германия, мвд германии