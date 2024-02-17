https://ria.ru/20240217/germaniya-1927961015.html
Германия продлила ограничения на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией
Германия продлила ограничения на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией - РИА Новости, 17.02.2024
Германия продлила ограничения на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией
Министерство внутренних дел Германии объявило о продлении мер временного стационарного пограничного контроля на границах страны с Польшей, Чехией и Швейцарией в РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:33
2024-02-17T15:33
2024-02-17T15:37
в мире
польша
чехия
швейцария
германия
мвд германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899025452_286:0:2702:1359_1920x0_80_0_0_bdca168f1b5cfc94507a40477df61296.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министерство внутренних дел Германии объявило о продлении мер временного стационарного пограничного контроля на границах страны с Польшей, Чехией и Швейцарией в целях борьбы с незаконной перевозкой мигрантов до 15 июня. "Мы продлеваем контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией еще на три месяца, до середины июня 2024 года... Это необходимо, чтобы остановить бессовестный бизнес незаконных перевозчиков мигрантов и ограничить нелегальную миграцию", - сказала глава МВД Германии Нэнси Фезер, ее слова приводятся в релизе, опубликованном на сайте ведомства. Она также отметила, что с середины октября силами полиции были задержаны около 560 нелегальных перевозчиков мигрантов. Ранее сообщалось, что стационарный пограничный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией будет продлен до середины марта.
https://ria.ru/20240101/migranty-1919275465.html
польша
чехия
швейцария
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899025452_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_e230063c7e7f257c6c72dff8b4ad8699.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, чехия, швейцария, германия, мвд германии
В мире, Польша, Чехия, Швейцария, Германия, МВД Германии
Германия продлила ограничения на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией
МВД ФРГ продлило ограничения на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией