https://ria.ru/20240217/ekvador-1927897311.html

Эквадор отменил решение о поставке российской техники в США

Эквадор отменил решение о поставке российской техники в США - РИА Новости, 17.02.2024

Эквадор отменил решение о поставке российской техники в США

Эквадор отменяет решение о поставке российской техники в США, сообщил РИА Новости посол России Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом этой... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T00:17

2024-02-17T00:17

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Эквадор отменяет решение о поставке российской техники в США, сообщил РИА Новости посол России Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом этой латиноамериканской страны Даниэлем Нобоа."В пятницу состоялась встреча с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, подробно обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами", - сказал он.Нобоа, по словам Спринчана, подтвердил, что, учитывая нейтральный статус Эквадора и членство в ООН, Кито не может позволить втянуть себя в конфликт. "Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами", - сказал дипломат.Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что Эквадор не передаст российскую технику США, посол сказал: "Да"."Формально об этом станет известно в начале следующей недели", - добавил дипломат.Ранее Даниэля Нобоа заявил, что его страна передаст США старую российскую и украинскую технику, несмотря на позицию Москвы. Речь шла об обмене старого оружия на новое из США стоимостью в 200 миллионов долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение опрометчивым, принятым под серьезным давлением заинтересованных лиц.

https://ria.ru/20240216/eksportery-1927880540.html

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