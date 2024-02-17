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Эквадор отменил решение о поставке российской техники в США - РИА Новости, 17.02.2024
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00:17 17.02.2024 (обновлено: 02:03 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/ekvador-1927897311.html
Эквадор отменил решение о поставке российской техники в США
Эквадор отменил решение о поставке российской техники в США - РИА Новости, 17.02.2024
Эквадор отменил решение о поставке российской техники в США
Эквадор отменяет решение о поставке российской техники в США, сообщил РИА Новости посол России Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом этой... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T00:17
2024-02-17T02:03
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Эквадор отменяет решение о поставке российской техники в США, сообщил РИА Новости посол России Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом этой латиноамериканской страны Даниэлем Нобоа."В пятницу состоялась встреча с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, подробно обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами", - сказал он.Нобоа, по словам Спринчана, подтвердил, что, учитывая нейтральный статус Эквадора и членство в ООН, Кито не может позволить втянуть себя в конфликт. "Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами", - сказал дипломат.Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что Эквадор не передаст российскую технику США, посол сказал: "Да"."Формально об этом станет известно в начале следующей недели", - добавил дипломат.Ранее Даниэля Нобоа заявил, что его страна передаст США старую российскую и украинскую технику, несмотря на позицию Москвы. Речь шла об обмене старого оружия на новое из США стоимостью в 200 миллионов долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение опрометчивым, принятым под серьезным давлением заинтересованных лиц.
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эквадор, сша, россия, в мире, оон
Эквадор, США, Россия, В мире, ООН
Эквадор отменил решение о поставке российской техники в США

Посол России: Эквадор отменил решение о поставке США российской техники

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПрезидентский дворец в Кито
Президентский дворец в Кито - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Эквадор отменяет решение о поставке российской техники в США, сообщил РИА Новости посол России Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом этой латиноамериканской страны Даниэлем Нобоа.
«
"В пятницу состоялась встреча с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, подробно обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами", - сказал он.
Нобоа, по словам Спринчана, подтвердил, что, учитывая нейтральный статус Эквадора и членство в ООН, Кито не может позволить втянуть себя в конфликт.
"Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами", - сказал дипломат.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что Эквадор не передаст российскую технику США, посол сказал: "Да".
"Формально об этом станет известно в начале следующей недели", - добавил дипломат.
Ранее Даниэля Нобоа заявил, что его страна передаст США старую российскую и украинскую технику, несмотря на позицию Москвы. Речь шла об обмене старого оружия на новое из США стоимостью в 200 миллионов долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение опрометчивым, принятым под серьезным давлением заинтересованных лиц.
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