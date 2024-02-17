https://ria.ru/20240217/egipet-1927898649.html

Власти Египта рассказали о буферной зоне на границе с Газой

Власти Египта рассказали о буферной зоне на границе с Газой - РИА Новости, 17.02.2024

Власти Египта рассказали о буферной зоне на границе с Газой

Египет организовал буферную зону и построил заборы на границе с сектором Газа задолго до нынешнего кризиса, начавшегося в октябре 2023 года, заявил глава... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T00:38

2024-02-17T00:38

2024-02-17T00:38

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КАИР, 17 фев - РИА Новости. Египет организовал буферную зону и построил заборы на границе с сектором Газа задолго до нынешнего кризиса, начавшегося в октябре 2023 года, заявил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван. Ранее газета New York Times сообщала, что власти Египта начали возводить стену на южной границе сектора Газа рядом с городом Рафах, военную операцию в котором готовит израильская армия. "Глава государственной информационной службы также указал на сообщения некоторых международных СМИ о начале строительства Египтом разделительной стены на границах с сектором Газа, пояснив, что Египет давно, еще до начала нынешнего кризиса, построил буферную зону и заборы", - говорится в сообщении египетской госинформслужбы. Также Рашван назвал недостоверными сообщения о том, что Египет готовится построить единицы жилья для палестинцев в районе, прилегающем к границам с Газой, в случае насильственного переселения жителей сектора. Ранее египетский МИД заявлял, что Каир считает абсолютно неприемлемыми заявления израильских официальных лиц о намерении провести военную операцию в Рафахе, который расположен рядом с границей сектора Газа и Египта. На прошлой неделе канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху впервые сообщила, что Израиль готовится провести масштабную операцию в Рафахе, где, по данным израильских военных, остаются еще четыре батальона ХАМАС. Премьер также поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 775, пострадали более 68,5 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240216/rafakh-1927894005.html

https://ria.ru/20240216/bayden-1927704221.html

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израиль

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в мире, египет, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году