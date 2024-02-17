https://ria.ru/20240217/abkhaziya-1927904511.html

МИД предупредил россиян о рисках безопасности в Абхазии

МИД предупредил россиян о рисках безопасности в Абхазии - РИА Новости, 17.02.2024

МИД предупредил россиян о рисках безопасности в Абхазии

Министерство иностранных дел России предупредило россиян о рисках безопасности в Абхазии. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T02:58

2024-02-17T02:58

2024-02-17T02:58

туризм

абхазия

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о рисках безопасности в Абхазии.По данным ведомства, 2 февраля "абхазский гражданин Э.Г.Абухба, который в 2019 г. совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением верховного суда этой страны".Министерство сочло этот случай резонансным и заявило, что он свидетельствует о "весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания"."Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чём мы вынуждены предупредить наших соотечественников", - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале.Более миллиона россиянВ январе министр туризма Абхазии Теймураз Хишба сообщил, что в республике в 2023 году отдохнули более миллиона россиян.Как отметили в Союзе туризма Абхазии, в новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января, в среднем абхазские отели были заполнены на 70%.Миллиард рублейБюджет Абхазии в 2023 году получил один миллиард рублей за счет налоговых поступлений от туроператоров, а также от гостиниц, санаториев и других мест размещения, сообщил РИА Новости вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делба."Это на 300 миллионов рублей больше, чем за 2022 год", - сказал Делба.На развитие туриндустрии в Абхазии, добавил министр, влияет рост интереса к Абхазии со стороны российских туристов. "Россиян в Абхазии привлекают благоприятные климатические условия, отсутствие языкового барьера, единая денежная единица, политическая и экономическая стабильность", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240212/abkhaziya-1926851362.html

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абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

абхазия, россия