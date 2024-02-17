Рейтинг@Mail.ru
МИД предупредил россиян о рисках безопасности в Абхазии - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:58 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/abkhaziya-1927904511.html
МИД предупредил россиян о рисках безопасности в Абхазии
МИД предупредил россиян о рисках безопасности в Абхазии - РИА Новости, 17.02.2024
МИД предупредил россиян о рисках безопасности в Абхазии
Министерство иностранных дел России предупредило россиян о рисках безопасности в Абхазии. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T02:58
2024-02-17T02:58
туризм
абхазия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899910474_196:0:3141:1656_1920x0_80_0_0_01b301fa7574e8d622aa56e80dadbf6e.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о рисках безопасности в Абхазии.По данным ведомства, 2 февраля "абхазский гражданин Э.Г.Абухба, который в 2019 г. совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением верховного суда этой страны".Министерство сочло этот случай резонансным и заявило, что он свидетельствует о "весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания"."Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чём мы вынуждены предупредить наших соотечественников", - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале.Более миллиона россиянВ январе министр туризма Абхазии Теймураз Хишба сообщил, что в республике в 2023 году отдохнули более миллиона россиян.Как отметили в Союзе туризма Абхазии, в новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января, в среднем абхазские отели были заполнены на 70%.Миллиард рублейБюджет Абхазии в 2023 году получил один миллиард рублей за счет налоговых поступлений от туроператоров, а также от гостиниц, санаториев и других мест размещения, сообщил РИА Новости вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делба."Это на 300 миллионов рублей больше, чем за 2022 год", - сказал Делба.На развитие туриндустрии в Абхазии, добавил министр, влияет рост интереса к Абхазии со стороны российских туристов. "Россиян в Абхазии привлекают благоприятные климатические условия, отсутствие языкового барьера, единая денежная единица, политическая и экономическая стабильность", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240212/abkhaziya-1926851362.html
https://ria.ru/20240206/abkhaziya-1925646796.html
абхазия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899910474_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_7045dc3cc116f40fe4f6bd8d3e67d018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, россия
Туризм, Абхазия, Россия
МИД предупредил россиян о рисках безопасности в Абхазии

МИД назвал небезопасным для россиян посещение Абхазии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОтдых в бархатный сезон в Абхазии
Отдых в бархатный сезон в Абхазии - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Отдых в бархатный сезон в Абхазии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о рисках безопасности в Абхазии.
По данным ведомства, 2 февраля "абхазский гражданин Э.Г.Абухба, который в 2019 г. совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением верховного суда этой страны".
Министерство сочло этот случай резонансным и заявило, что он свидетельствует о "весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания".
«
"Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чём мы вынуждены предупредить наших соотечественников", - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале.

Более миллиона россиян

В январе министр туризма Абхазии Теймураз Хишба сообщил, что в республике в 2023 году отдохнули более миллиона россиян.
Как отметили в Союзе туризма Абхазии, в новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января, в среднем абхазские отели были заполнены на 70%.
Автомобиль МВД Абхазии - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
12 февраля, 14:27

Миллиард рублей

Бюджет Абхазии в 2023 году получил один миллиард рублей за счет налоговых поступлений от туроператоров, а также от гостиниц, санаториев и других мест размещения, сообщил РИА Новости вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делба.
«
"Это на 300 миллионов рублей больше, чем за 2022 год", - сказал Делба.
На развитие туриндустрии в Абхазии, добавил министр, влияет рост интереса к Абхазии со стороны российских туристов. "Россиян в Абхазии привлекают благоприятные климатические условия, отсутствие языкового барьера, единая денежная единица, политическая и экономическая стабильность", - заключил собеседник агентства.
Сторожевой катер типа Соболь в порту Очамчира - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Президент Грузии назвала угрозой планы России открыть базу ВМФ в Абхазии
6 февраля, 12:17
 
ТуризмАбхазияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала