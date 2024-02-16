https://ria.ru/20240216/zelenskiy-1927852738.html
Зеленский демонстрирует признаки истощения, заявил его биограф
Зеленский демонстрирует признаки истощения, заявил его биограф - РИА Новости, 16.02.2024
Зеленский демонстрирует признаки истощения, заявил его биограф
Владимир Зеленский демонстрирует признаки физического истощения, сообщил его биограф Саймон Шустер. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:45
2024-02-16T17:45
2024-02-16T17:45
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в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский демонстрирует признаки физического истощения, сообщил его биограф Саймон Шустер. "Близкие к нему люди говорят мне, что у него появляются признаки физического истощения", - заявил Шустер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel. Он также рассказал, что Зеленский плохо воспринимает критику, поскольку раньше был актером и привык к овациям. Кроме того, он отметил, что видит у Зеленского и его штаба четкую тенденцию: они отгораживаются от тех, кто критикует его решения. "Отсутствие возражений создает целый ряд проблем... В его непосредственном окружении почти нет тех, кто мог бы дать ему отпор", - отметил Шустер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский демонстрирует признаки истощения, заявил его биограф
Журналист Саймон Шустер: Зеленский демонстрирует признаки физического истощения
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский демонстрирует признаки физического истощения, сообщил его биограф Саймон Шустер.
"Близкие к нему люди говорят мне, что у него появляются признаки физического истощения", - заявил Шустер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel
.
Он также рассказал, что Зеленский плохо воспринимает критику, поскольку раньше был актером и привык к овациям. Кроме того, он отметил, что видит у Зеленского и его штаба четкую тенденцию: они отгораживаются от тех, кто критикует его решения. "Отсутствие возражений создает целый ряд проблем... В его непосредственном окружении почти нет тех, кто мог бы дать ему отпор", - отметил Шустер.
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