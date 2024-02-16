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Путин пообещал постараться посетить завод электротранспорта "Синары" - РИА Новости, 16.02.2024
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16:09 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/zavod-1927817804.html
Путин пообещал постараться посетить завод электротранспорта "Синары"
Путин пообещал постараться посетить завод электротранспорта "Синары" - РИА Новости, 16.02.2024
Путин пообещал постараться посетить завод электротранспорта "Синары"
Президент РФ Владимир Путин пообещал постараться посетить "Челябинский завод городского электрического транспорта" (входит в холдинг "Синара - Транспортные... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:09
2024-02-16T16:09
россия
челябинск
владимир путин
экономика
технологии
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал постараться посетить "Челябинский завод городского электрического транспорта" (входит в холдинг "Синара - Транспортные Машины"). Путина пригласили на предприятие, во время общения президента с рабочими и студентами на заводе "Конар" в Челябинске. Главе государства предложили ознакомиться с процессом производства троллейбусов. "Я видел конечный результат - уже здорово. Как это происходит все в процессе, от нуля до изделия такого красивого и нужного, постараюсь, спасибо большое", - ответил Путин.
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россия, челябинск, владимир путин, экономика, технологии
Россия, Челябинск, Владимир Путин, Экономика, Технологии
Путин пообещал постараться посетить завод электротранспорта "Синары"

Путин заявил, что постарается посетить Челябинский завод горэлектротранспорта

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПроизводство троллейбусов "СИНАРА-6254"
Производство троллейбусов СИНАРА-6254 - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Производство троллейбусов "СИНАРА-6254". Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал постараться посетить "Челябинский завод городского электрического транспорта" (входит в холдинг "Синара - Транспортные Машины").
Путина пригласили на предприятие, во время общения президента с рабочими и студентами на заводе "Конар" в Челябинске. Главе государства предложили ознакомиться с процессом производства троллейбусов.
"Я видел конечный результат - уже здорово. Как это происходит все в процессе, от нуля до изделия такого красивого и нужного, постараюсь, спасибо большое", - ответил Путин.
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РоссияЧелябинскВладимир ПутинЭкономикаТехнологии
 
 
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