https://ria.ru/20240216/zavod-1927817804.html

Путин пообещал постараться посетить завод электротранспорта "Синары"

Путин пообещал постараться посетить завод электротранспорта "Синары" - РИА Новости, 16.02.2024

Путин пообещал постараться посетить завод электротранспорта "Синары"

Президент РФ Владимир Путин пообещал постараться посетить "Челябинский завод городского электрического транспорта" (входит в холдинг "Синара - Транспортные... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:09

2024-02-16T16:09

2024-02-16T16:09

россия

челябинск

владимир путин

экономика

технологии

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал постараться посетить "Челябинский завод городского электрического транспорта" (входит в холдинг "Синара - Транспортные Машины"). Путина пригласили на предприятие, во время общения президента с рабочими и студентами на заводе "Конар" в Челябинске. Главе государства предложили ознакомиться с процессом производства троллейбусов. "Я видел конечный результат - уже здорово. Как это происходит все в процессе, от нуля до изделия такого красивого и нужного, постараюсь, спасибо большое", - ответил Путин.

https://ria.ru/20231228/finist-1918592772.html

россия

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, челябинск, владимир путин, экономика, технологии