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ПСБ рассказал о комплексном подходе к развитию средств защиты информации - РИА Новости, 16.02.2024
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17:55 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/zaschita-1927854873.html
ПСБ рассказал о комплексном подходе к развитию средств защиты информации
ПСБ рассказал о комплексном подходе к развитию средств защиты информации - РИА Новости, 16.02.2024
ПСБ рассказал о комплексном подходе к развитию средств защиты информации
Развитие отечественных рыночных решений в области информационной безопасности должно идти с учетом комплексного подхода с тем, чтобы гарантировать пользователю... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:55
2024-02-16T17:55
псб (банк псб)
константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб)
промсвязьбанк
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Развитие отечественных рыночных решений в области информационной безопасности должно идти с учетом комплексного подхода с тем, чтобы гарантировать пользователю конфиденциальность, целостность и доступность информации, считает старший вице-президент – директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо. В ходе Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" он рассказал о тенденциях в развитии решений в области информационной безопасности и барьерах на пути к технологическому суверенитету в этом направлении. "Рыночные решения в области защиты информации должны развиваться, учитывая комплексный подход. Они должны гарантировать конфиденциальность, целостность и доступность информации. Тем не менее, наблюдается тенденция, при которой усиление одного свойства происходит за счет другого. Например, разработка отечественного Межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) сталкивается с проблемами пропускной способности. Достичь приемлемого уровня для модуля межсетевого экранирования возможно, но модуль предотвращения вторжений (IPS) вызывает больше сложностей. Это заставляет заказчика отказываться от некоторых функций безопасности, рискуя конфиденциальностью и целостностью информации", – приводятся в сообщении ПСБ слова Миклухо. Топ-менеджер ПСБ также обозначил барьеры на пути к технологическому суверенитету. Одним из них он считает перераспределение активов, включая системы ИБ. По словам Миклухо, многие отечественные вендоры ИБ стремятся к созданию "экосистемных" решений. Это вынуждает заказчиков либо использовать только их продукцию, что неприемлемо из-за незрелости некоторых продуктов, либо тратить ресурсы на интеграцию разнородных решений. Как отметили участники дискуссии, преодолению этих препятствий будет способствовать взаимодействие с производителями и обсуждение проблем в консорциумах, технических комитетах и на площадках открытого диалога. Заказчики могут разрабатывать унифицированные решения, опираясь на опыт коллег и адаптируя не только технические требования, но и внутренние процессы. Производители, в свою очередь, должны стремиться к созданию открытых продуктов с поддержкой стандартных интерфейсов. Гибкая политика безопасности, способная адаптироваться к изменениям, способствует росту и развитию, а также укрепляет репутацию организации, отмечается в сообщении.
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псб (банк псб), константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика
ПСБ (Банк ПСБ), Константин Басманов (заместитель председателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ПСБ), Промсвязьбанк, Новости компаний - Экономика

ПСБ рассказал о комплексном подходе к развитию средств защиты информации

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Развитие отечественных рыночных решений в области информационной безопасности должно идти с учетом комплексного подхода с тем, чтобы гарантировать пользователю конфиденциальность, целостность и доступность информации, считает старший вице-президент – директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.
В ходе Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" он рассказал о тенденциях в развитии решений в области информационной безопасности и барьерах на пути к технологическому суверенитету в этом направлении.
"Рыночные решения в области защиты информации должны развиваться, учитывая комплексный подход. Они должны гарантировать конфиденциальность, целостность и доступность информации. Тем не менее, наблюдается тенденция, при которой усиление одного свойства происходит за счет другого. Например, разработка отечественного Межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) сталкивается с проблемами пропускной способности. Достичь приемлемого уровня для модуля межсетевого экранирования возможно, но модуль предотвращения вторжений (IPS) вызывает больше сложностей. Это заставляет заказчика отказываться от некоторых функций безопасности, рискуя конфиденциальностью и целостностью информации", – приводятся в сообщении ПСБ слова Миклухо.
Топ-менеджер ПСБ также обозначил барьеры на пути к технологическому суверенитету. Одним из них он считает перераспределение активов, включая системы ИБ. По словам Миклухо, многие отечественные вендоры ИБ стремятся к созданию "экосистемных" решений. Это вынуждает заказчиков либо использовать только их продукцию, что неприемлемо из-за незрелости некоторых продуктов, либо тратить ресурсы на интеграцию разнородных решений.
Как отметили участники дискуссии, преодолению этих препятствий будет способствовать взаимодействие с производителями и обсуждение проблем в консорциумах, технических комитетах и на площадках открытого диалога. Заказчики могут разрабатывать унифицированные решения, опираясь на опыт коллег и адаптируя не только технические требования, но и внутренние процессы. Производители, в свою очередь, должны стремиться к созданию открытых продуктов с поддержкой стандартных интерфейсов. Гибкая политика безопасности, способная адаптироваться к изменениям, способствует росту и развитию, а также укрепляет репутацию организации, отмечается в сообщении.
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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