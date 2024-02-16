https://ria.ru/20240216/zapad-1927871831.html

Запад понимает, что большинство стран не бежит за ним, заявил сенатор

Запад понимает, что большинство стран не бежит за ним, заявил сенатор - РИА Новости, 16.02.2024

Запад понимает, что большинство стран не бежит за ним, заявил сенатор

Запад уже понимает, что большинство стран мира не бежит за ним, государства хотят справедливого распределения ресурсов, но западные страны не делают работу над... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T19:38

2024-02-16T19:38

2024-02-16T19:38

специальная военная операция на украине

россия

константин косачев

в мире

германия

совет федерации рф

мюнхенская конференция по безопасности

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Запад уже понимает, что большинство стран мира не бежит за ним, государства хотят справедливого распределения ресурсов, но западные страны не делают работу над ошибками, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. "В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности (открывается сегодня) ее организаторами традиционно выпускается доклад, служащий барометром настроений участников. А участники – это, прежде всего, западное сообщество – лидеры, министры иностранных дел и обороны, парламентарии, эксперты – и приглашенные лица из других стран", - написал политик. Он напомнил, что ранее туда приезжали и представители России, именно там в 2007 году прозвучала знаменитая мюнхенская речь президента России Владимира Путина. "Прежде всего, бросается в глаза контраст между докладами 2024 и 2023 годов. Прошлогодний Munich Security Report 2023 – это помпезный документ о том, как Запад, воодушевленный собственной сплоченностью вокруг Украины, собирается дать бой "ревизионистским автократиям", вроде Китая и России. И речь идет исключительно о правах человека, которые так не нравятся автократиям", - отметил политик. При этом, нынешний доклад – это "причудливая смесь спеси, тревог и растерянности Запада перед лицом кризисных явлений в мире", написал парламентарий. Уже ставшая клинической неспособность честно осознать причины этих явлений неизбежно привела и к неверным рецептам их преодоления, подчеркнул Косачёв. Речь опять о все тех же ревизионистах, но теперь их поведение объясняют так: мирное развитие после окончания холодной войны, перестало устраивать отдельные страны. Им захотелось получить (значительно – ред.) большую долю от мирового "пирога", которая им якобы причитается по праву, написал политик. "Рассуждения привычные и ожидаемые, и уже понятно, что никакой работы над ошибками Запад не сделал... Явно поубавилось и оптимизма насчет стран мирового большинства: уже понятно, что никто не бежит за Западом, а все хотят справедливого места у того же "пирога", который при нынешнем порядке в большей части достается самому Западу", - добавил Косачев. Он также полагает, что постановка вопроса доклада в этом году говорит о некотором прогрессе: "доклад озаглавлен как Lose-Lose? ("все проиграют" – антипод известной формулы Win-Win, то есть все в выигрыше)". Вместо прошлогодних победных фанфар – трезвое понимание, что выигравших не будет, заключил сенатор.

https://ria.ru/20240215/konferentsiya-1927675333.html

https://ria.ru/20240214/konferentsiya-1927378783.html

https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html

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Кирилл Волков

россия, константин косачев, в мире, германия, совет федерации рф, мюнхенская конференция по безопасности, ситуация в днр и лнр