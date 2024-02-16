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Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении

Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.02.2024

Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении

Российские военные за неделю улучшили положение на Краснолиманском направлении , сообщили в пятницу в Минобороны. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:06

2024-02-16T15:06

2024-02-16T16:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Российские военные за неделю улучшили положение на Краснолиманском направлении , сообщили в пятницу в Минобороны. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак противника. Также нанесено поражение подразделениям 24-й, 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Торское Донецкой народной республики."За прошедшую неделю противник потерял на данном направлении свыше 1585 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 44 боевые бронированные машины, 82 автомобиля, а также три орудия полевой артиллерии", - отметили в министерстве.

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Уничтожение пункта управления ВСУ на Краснолиманском направлении Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили из 152-мм орудий 2С5 "Гиацинт-С" украинский пункт управления беспилотной авиации в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. 2024-02-16T15:06 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины