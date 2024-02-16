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Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 16.02.2024 (обновлено: 16:34 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/voennye-1927801185.html
Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении
Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.02.2024
Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении
Российские военные за неделю улучшили положение на Краснолиманском направлении , сообщили в пятницу в Минобороны. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:06
2024-02-16T16:34
специальная военная операция на украине
россия
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Российские военные за неделю улучшили положение на Краснолиманском направлении , сообщили в пятницу в Минобороны. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак противника. Также нанесено поражение подразделениям 24-й, 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Торское Донецкой народной республики."За прошедшую неделю противник потерял на данном направлении свыше 1585 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 44 боевые бронированные машины, 82 автомобиля, а также три орудия полевой артиллерии", - отметили в министерстве.
россия
луганская народная республика
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Уничтожение пункта управления ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили из 152-мм орудий 2С5 "Гиацинт-С" украинский пункт управления беспилотной авиации в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.
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россия, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении

Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Российские военные за неделю улучшили положение на Краснолиманском направлении , сообщили в пятницу в Минобороны.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак противника. Также нанесено поражение подразделениям 24-й, 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Торское Донецкой народной республики.
"За прошедшую неделю противник потерял на данном направлении свыше 1585 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 44 боевые бронированные машины, 82 автомобиля, а также три орудия полевой артиллерии", - отметили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 февраля, 17:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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