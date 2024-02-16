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Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении
Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.02.2024
Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении
Российские военные за неделю улучшили положение на Краснолиманском направлении , сообщили в пятницу в Минобороны. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:06
2024-02-16T15:06
2024-02-16T16:34
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Российские военные за неделю улучшили положение на Краснолиманском направлении , сообщили в пятницу в Минобороны. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак противника. Также нанесено поражение подразделениям 24-й, 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Торское Донецкой народной республики."За прошедшую неделю противник потерял на данном направлении свыше 1585 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 44 боевые бронированные машины, 82 автомобиля, а также три орудия полевой артиллерии", - отметили в министерстве.
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Уничтожение пункта управления ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили из 152-мм орудий 2С5 "Гиацинт-С" украинский пункт управления беспилотной авиации в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.
2024-02-16T15:06
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении
Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении