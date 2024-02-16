https://ria.ru/20240216/voditel-1927878869.html

Водителя каршеринга арестовали за пьяную езду по Дворцовой площади

Водителя каршеринга арестовали за пьяную езду по Дворцовой площади - РИА Новости, 16.02.2024

Водителя каршеринга арестовали за пьяную езду по Дворцовой площади

Водитель каршерингового автомобиля, который в нетрезвом виде "нарезал" делал круги по Дворцовой площади в Петербурге, получил десять суток административного... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T20:21

2024-02-16T20:21

2024-02-16T20:21

происшествия

авто

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Водитель каршерингового автомобиля, который в нетрезвом виде "нарезал" делал круги по Дворцовой площади в Петербурге, получил десять суток административного ареста, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщалось, накануне утром наряд ДПС при патрулировании обратил внимание на каршеринговый автомобиль Chery Tiggo, который со стороны Певческого моста в нарушение ПДД выехал на Дворцовою площадь. Лихач сделал пару кругов вокруг Александрийского столпа и был остановлен сотрудниками полиции. Как выяснилось, за рулем находился 22-летний неработающий житель поселка имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти, а в салоне были двое его пьяных приятелей. Как показала проверка, водитель оказался пьян. Его автомобиль поместили на спецстоянку для передачи представителю каршеринговой компании, а на мужчину составили три административных протокола. "Помимо того, что за пьяное вождение нарушитель лишился права управления автомобилем, протокол, составленный в отношении него по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), полицией был направлен в суд с ходатайством об аресте нарушителя. Дзержинский районный суд... вынес решение об административном аресте правонарушителя на срок 10 суток", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240212/kolesa-1926782495.html

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происшествия, авто, санкт-петербург, россия, всеволожский район