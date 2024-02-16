В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 14.16 мск сигнал тревоги прозвучал в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской. Через минуту – в Сумской, Николаевской и подконтрольной украинским властям части Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.