https://ria.ru/20240216/telemeditsina-1927754668.html
Более 100 тысяч телеконсультаций для беременных проведено в Подмосковье
Более 100 тысяч телеконсультаций для беременных проведено в Подмосковье - РИА Новости, 16.02.2024
Более 100 тысяч телеконсультаций для беременных проведено в Подмосковье
Более 100 тысяч будущих мам из Подмосковья прошли телемедицинскую консультацию для беременных с начала года, сообщила первый заместитель председателя... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:07
2024-02-16T12:07
2024-02-16T12:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Более 100 тысяч будущих мам из Подмосковья прошли телемедицинскую консультацию для беременных с начала года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. По словам зампреда правительства, телемедицинские консультации для беременных стали доступны в рамках проекта "Наша женская консультация", который стартовал в начале прошлого года. "Это позволяет сэкономить время на походе к врачу, а также получить медпомощь в любом удобном для женщины месте. Всего в прошлом году для беременных было проведено более 100 тысяч телемедицинских консультаций", - сказала Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, в рамках таких онлайн-приемов можно получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды, и многое другое. Для того, чтобы записаться на телемедицинскую консультацию, необходимо обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику.
https://ria.ru/20240215/apparat-1927620777.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Более 100 тысяч будущих мам из Подмосковья прошли телемедицинскую консультацию для беременных с начала года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
По словам зампреда правительства, телемедицинские консультации для беременных стали доступны в рамках проекта "Наша женская консультация", который стартовал в начале прошлого года.
"Это позволяет сэкономить время на походе к врачу, а также получить медпомощь в любом удобном для женщины месте. Всего в прошлом году для беременных было проведено более 100 тысяч телемедицинских консультаций", - сказала Стригункова
, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, в рамках таких онлайн-приемов можно получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды, и многое другое. Для того, чтобы записаться на телемедицинскую консультацию, необходимо обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику.
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