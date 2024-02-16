https://ria.ru/20240216/syrskiy-1927697684.html

Генерал ВСУ сообщил о неудобных вопросах Сырского

Генерал ВСУ сообщил о неудобных вопросах Сырского - РИА Новости, 16.02.2024

Генерал ВСУ сообщил о неудобных вопросах Сырского

Новый главком ВСУ Александр Сырский начал задавать те же вопросы об обеспечении армии, которые ставил перед руководством бывший командующий Валерий Залужный, с... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T01:12

2024-02-16T01:12

2024-02-16T01:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

валерий залужный

сергей кривонос

вооруженные силы украины

александр сырский

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Новый главком ВСУ Александр Сырский начал задавать те же вопросы об обеспечении армии, которые ставил перед руководством бывший командующий Валерий Залужный, с таким утверждением выступил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Если экономика не обеспечивает вооруженные силы в нужном количестве боеприпасами, техникой, маслами и другими вещами, то я думаю, что уже генерал Сырский начал задавать те же вопросы, которые задавал генерал Залужный: "Где люди, где техника, где боеприпасы?" — заявил Кривонос.По словам генерала, без необходимого материального обеспечения армии не имеет смысла рассчитывать на чудо, независимо от того, сколько генералов поменяют в руководстве ВСУ."Если мы думаем, что замена 16 генералов позволит коренным образом изменить ситуацию, то любые возможности вооруженных сил всегда будут опираться на возможности экономики", — отметил Кривонос.Генерал пояснил, что в современных боевых действиях победу обеспечивают не лобовые атаки или личная храбрость, а экономические потенциалы, которыми обеспечиваются армии."Скажите, пожалуйста, от прихода генерала Сырского на следующий день у нас поток снарядов пошел на фронт?" – задал риторический вопрос Кривонос.На прошлой неделе Владимир Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые местные и зарубежные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.

https://ria.ru/20240215/udar-1927684441.html

https://ria.ru/20240215/ukraina-1927629711.html

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в мире, украина, валерий залужный, сергей кривонос, вооруженные силы украины, александр сырский