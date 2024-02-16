Рейтинг@Mail.ru
Генерал ВСУ сообщил о неудобных вопросах Сырского - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:12 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/syrskiy-1927697684.html
Генерал ВСУ сообщил о неудобных вопросах Сырского
Генерал ВСУ сообщил о неудобных вопросах Сырского - РИА Новости, 16.02.2024
Генерал ВСУ сообщил о неудобных вопросах Сырского
Новый главком ВСУ Александр Сырский начал задавать те же вопросы об обеспечении армии, которые ставил перед руководством бывший командующий Валерий Залужный, с... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T01:12
2024-02-16T01:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
сергей кривонос
вооруженные силы украины
александр сырский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_afc0a2347b86c39da8262d867c7b6dcf.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Новый главком ВСУ Александр Сырский начал задавать те же вопросы об обеспечении армии, которые ставил перед руководством бывший командующий Валерий Залужный, с таким утверждением выступил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Если экономика не обеспечивает вооруженные силы в нужном количестве боеприпасами, техникой, маслами и другими вещами, то я думаю, что уже генерал Сырский начал задавать те же вопросы, которые задавал генерал Залужный: "Где люди, где техника, где боеприпасы?" — заявил Кривонос.По словам генерала, без необходимого материального обеспечения армии не имеет смысла рассчитывать на чудо, независимо от того, сколько генералов поменяют в руководстве ВСУ."Если мы думаем, что замена 16 генералов позволит коренным образом изменить ситуацию, то любые возможности вооруженных сил всегда будут опираться на возможности экономики", — отметил Кривонос.Генерал пояснил, что в современных боевых действиях победу обеспечивают не лобовые атаки или личная храбрость, а экономические потенциалы, которыми обеспечиваются армии."Скажите, пожалуйста, от прихода генерала Сырского на следующий день у нас поток снарядов пошел на фронт?" – задал риторический вопрос Кривонос.На прошлой неделе Владимир Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые местные и зарубежные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.
https://ria.ru/20240215/udar-1927684441.html
https://ria.ru/20240215/ukraina-1927629711.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_86:0:1013:695_1920x0_80_0_0_b08a3c9972cd388982e7657090ee4eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, валерий залужный, сергей кривонос, вооруженные силы украины, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский
Генерал ВСУ сообщил о неудобных вопросах Сырского

Генерал Кривонос: Сырский начал задавать те же вопросы, что и Залужный

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Новый главком ВСУ Александр Сырский начал задавать те же вопросы об обеспечении армии, которые ставил перед руководством бывший командующий Валерий Залужный, с таким утверждением выступил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
"Если экономика не обеспечивает вооруженные силы в нужном количестве боеприпасами, техникой, маслами и другими вещами, то я думаю, что уже генерал Сырский начал задавать те же вопросы, которые задавал генерал Залужный: "Где люди, где техника, где боеприпасы?" — заявил Кривонос.
ОТРК Искандер - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
"Разнесли всех". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла "Искандером"
Вчера, 22:14
По словам генерала, без необходимого материального обеспечения армии не имеет смысла рассчитывать на чудо, независимо от того, сколько генералов поменяют в руководстве ВСУ.
«
"Если мы думаем, что замена 16 генералов позволит коренным образом изменить ситуацию, то любые возможности вооруженных сил всегда будут опираться на возможности экономики", — отметил Кривонос.
Генерал пояснил, что в современных боевых действиях победу обеспечивают не лобовые атаки или личная храбрость, а экономические потенциалы, которыми обеспечиваются армии.
"Скажите, пожалуйста, от прихода генерала Сырского на следующий день у нас поток снарядов пошел на фронт?" – задал риторический вопрос Кривонос.
На прошлой неделе Владимир Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые местные и зарубежные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.
Одесса - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
"Что нам с этим делать?". В США раскрыли, в каких границах оставят Украину
Вчера, 17:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйСергей КривоносВооруженные силы УкраиныАлександр Сырский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала