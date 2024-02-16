https://ria.ru/20240216/putin-1927835119.html
Путин поблагодарил работников промышленности
Путин поблагодарил работников промышленности - РИА Новости, 16.02.2024
Путин поблагодарил работников промышленности
Президент России Владимир Путин поблагодарил работников промышленности и подчеркнул, что их профессионализм, ответственность, самоотдача делают Россию еще более РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:05
2024-02-16T17:05
2024-02-16T17:05
экономика
россия
владимир путин
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил работников промышленности и подчеркнул, что их профессионализм, ответственность, самоотдача делают Россию еще более сильной, увеличивают ее потенциал. "Хочу поблагодарить специалистов, которые заняты в нашей промышленности, хочу слова благодарности сказать всем. Рабочим, инженерам, бригадирам, руководителям предприятий, всем, кто работает в шахтах и на электростанциях, заводах, фабриках и профильных отраслевых институтах. Их профессионализм, ответственность, самоотдача день за днем увеличивают потенциал нашей страны и делают Россию еще более сильной", - сказал Путин в ходе совещания по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности. Совещание проходит в формате видеоконференцсвязи, Путин участвует в нем, находясь на территории индустриального парка "Станкомаш".
https://ria.ru/20240216/putin-1927828653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил работников промышленности
Путин поблагодарил работников промышленности, чей труд делает Россию сильнее
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил работников промышленности и подчеркнул, что их профессионализм, ответственность, самоотдача делают Россию еще более сильной, увеличивают ее потенциал.
"Хочу поблагодарить специалистов, которые заняты в нашей промышленности, хочу слова благодарности сказать всем. Рабочим, инженерам, бригадирам, руководителям предприятий, всем, кто работает в шахтах и на электростанциях, заводах, фабриках и профильных отраслевых институтах. Их профессионализм, ответственность, самоотдача день за днем увеличивают потенциал нашей страны и делают Россию еще более сильной", - сказал Путин в ходе совещания по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.
Совещание проходит в формате видеоконференцсвязи, Путин участвует в нем, находясь на территории индустриального парка "Станкомаш".
Путин рассказал о работе над импортозамещением