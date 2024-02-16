https://ria.ru/20240216/priznanie-1927740650.html

"Пути нет": в США разбили главную надежду Украины

"Пути нет": в США разбили главную надежду Украины - РИА Новости, 16.02.2024

"Пути нет": в США разбили главную надежду Украины

Западным политикам необходимо открыто признать, что победа Украины в конфликте с Россией невозможна, пишет профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:56

2024-02-16T10:56

2024-02-16T16:09

россия

киев

украина

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Западным политикам необходимо открыто признать, что победа Украины в конфликте с Россией невозможна, пишет профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в статье для американского издания The Hill."Те наблюдатели, которые изначально придерживались тезиса "Украина победит", продолжают пребывать в иллюзии еще более маниакальной, чем ранее, что существует путь к полной победе Киева. Но его нет", — отметил он.Лэтэм подчеркнул, что по всем аспектам армия России имеет преимущество, потому что она смогла успешно приспособиться к ситуации на фронте. По этой причине Запад должен перестать пребывать в заблуждении о продвижении ВСУ и склонить Киев к началу переговоров."Украина не лидирует на тактическом уровне, а российское преимущество скорее растет, чем снижается, поскольку Россия быстрее адаптируется к меняющейся ситуации на поле боя, чем Украина. <…> Чем раньше политики и влиятельные лица по обе стороны Атлантики поймут это, тем скорее мы сможем достичь согласованного прекращения боевых действий, которое положит конец <…> кровопролитной бойне", — подытожил эксперт.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.

https://ria.ru/20240216/istrebiteli-1927715643.html

https://ria.ru/20240216/tank-1927729245.html

россия

киев

украина

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россия, киев, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины