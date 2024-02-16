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ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 16.02.2024 (обновлено: 15:11 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/pozitsii-1927801041.html
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 16.02.2024
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении в течение недели заняли более выгодные позиции, отразили 46 атак ВСУ, потери Украины составили более 1820... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:05
2024-02-16T15:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
клещеевка
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении в течение недели заняли более выгодные позиции, отразили 46 атак ВСУ, потери Украины составили более 1820 военнослужащих, 11 танков, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 46 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Богдановка, Клещеевка, Красное, Ленинское, Новомихайловка и Шумы Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили более 1820 военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
клещеевка
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Клещеевка
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении в течение недели заняли более выгодные позиции, отразили 46 атак ВСУ, потери Украины составили более 1820 военнослужащих, 11 танков, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 46 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Богдановка, Клещеевка, Красное, Ленинское, Новомихайловка и Шумы Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка ДНР.
"Общие потери противника на данном направлении составили более 1820 военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФКлещеевка
 
 
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