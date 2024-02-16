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ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 16.02.2024
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении в течение недели заняли более выгодные позиции, отразили 46 атак ВСУ, потери Украины составили более 1820... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:05
2024-02-16T15:05
2024-02-16T15:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
клещеевка
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении в течение недели заняли более выгодные позиции, отразили 46 атак ВСУ, потери Украины составили более 1820 военнослужащих, 11 танков, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 46 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Богдановка, Клещеевка, Красное, Ленинское, Новомихайловка и Шумы Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили более 1820 военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
клещеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Клещеевка
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении