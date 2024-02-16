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ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 16.02.2024

ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении в течение недели заняли более выгодные позиции, отразили 46 атак ВСУ, потери Украины составили более 1820... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:05

2024-02-16T15:05

2024-02-16T15:11

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

клещеевка

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении в течение недели заняли более выгодные позиции, отразили 46 атак ВСУ, потери Украины составили более 1820 военнослужащих, 11 танков, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 46 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Богдановка, Клещеевка, Красное, Ленинское, Новомихайловка и Шумы Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили более 1820 военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.

клещеевка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, клещеевка