Решения о стаже для пенсии в новых регионах скоро примут, заявил Путин
Путин: правила исчисления стажа для пенсии в новых регионах скоро согласуют
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Работа над правилами исчисления страхового стажа для получения пенсии жителями новых российских регионов ведется, решения будут приняты в короткие сроки, нужно будет засчитать людям стаж, полученный, когда они работали, находясь еще в составе Украины, заявил президент России Владимир Путин.
"Здесь есть еще одно обстоятельство, которое является для нас чрезвычайно важным и с социальной точки зрения и с внутриполитической, это положение людей, проживающих на территориях Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, вот нужно отрегулировать все, что касается их пенсионных прав и сейчас эта работа ведется, государство я думаю, в том числе рассчитывает, что в самые короткие сроки она будет закончена и они будут непростыми эти решения, но мы в Крыму это делали - надо засчитывать и стаж работы, который люди получили, работая еще на территориях, когда они находились в составе Украины", - сказал Путин в ходе общения со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.
Один из участников встречи задал президенту вопрос о начислении пенсии для сотрудников предприятий из других стран, в том числе людей, которые получили гражданство по программе переселения соотечественников.
Говоря о странах СНГ, глава государства напомнил, что у России действовало соглашение со странами СНГ, которое Россия позднее денонсировала из-за того, что ситуация поменялась после 1991 года, но сейчас практически со всеми партнерами урегулированы отношения, подписаны двусторонние соглашения, кроме трех стран - Узбекистан, Украина и Туркменистан.
По словам президента, для граждан этих стран действуют определенные правила - если граждане этих стран постоянно проживают на территории РФ, имеют гражданство или вид на жительство, то для них действуют правила начисления пенсии как для граждан РФ - возраст выхода на пенсию, страховой стаж не менее 15 лет или если человек получил инвалидность, утратил кормильца.