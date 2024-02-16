https://ria.ru/20240216/pensiya-1927818876.html

Решения о стаже для пенсии в новых регионах скоро примут, заявил Путин

Решения о стаже для пенсии в новых регионах скоро примут, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2024

Решения о стаже для пенсии в новых регионах скоро примут, заявил Путин

Работа над правилами исчисления страхового стажа для получения пенсии жителями новых российских регионов ведется, решения будут приняты в короткие сроки, нужно... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:12

2024-02-16T16:12

2024-02-16T16:12

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владимир путин

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Работа над правилами исчисления страхового стажа для получения пенсии жителями новых российских регионов ведется, решения будут приняты в короткие сроки, нужно будет засчитать людям стаж, полученный, когда они работали, находясь еще в составе Украины, заявил президент России Владимир Путин. "Здесь есть еще одно обстоятельство, которое является для нас чрезвычайно важным и с социальной точки зрения и с внутриполитической, это положение людей, проживающих на территориях Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, вот нужно отрегулировать все, что касается их пенсионных прав и сейчас эта работа ведется, государство я думаю, в том числе рассчитывает, что в самые короткие сроки она будет закончена и они будут непростыми эти решения, но мы в Крыму это делали - надо засчитывать и стаж работы, который люди получили, работая еще на территориях, когда они находились в составе Украины", - сказал Путин в ходе общения со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области. Один из участников встречи задал президенту вопрос о начислении пенсии для сотрудников предприятий из других стран, в том числе людей, которые получили гражданство по программе переселения соотечественников. Говоря о странах СНГ, глава государства напомнил, что у России действовало соглашение со странами СНГ, которое Россия позднее денонсировала из-за того, что ситуация поменялась после 1991 года, но сейчас практически со всеми партнерами урегулированы отношения, подписаны двусторонние соглашения, кроме трех стран - Узбекистан, Украина и Туркменистан. По словам президента, для граждан этих стран действуют определенные правила - если граждане этих стран постоянно проживают на территории РФ, имеют гражданство или вид на жительство, то для них действуют правила начисления пенсии как для граждан РФ - возраст выхода на пенсию, страховой стаж не менее 15 лет или если человек получил инвалидность, утратил кормильца.

https://ria.ru/20240209/indeksatsiya-1926491518.html

https://ria.ru/20240213/pensiya-1927131075.html

россия

украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, луганская народная республика, владимир путин, снг, экономика