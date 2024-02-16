https://ria.ru/20240216/operatsiya-1927885623.html

В Москве выясняют причину смерти пациентки после пластической операции

В Москве выясняют причину смерти пациентки после пластической операции - РИА Новости, 16.02.2024

В Москве выясняют причину смерти пациентки после пластической операции

Росздравнадзор выясняет причину смерти пациентки после пластической операции в московской клинике, сообщается в официальном Telegram-канале федеральной службы. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T21:40

2024-02-16T21:40

2024-02-16T21:40

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет причину смерти пациентки после пластической операции в московской клинике, сообщается в официальном Telegram-канале федеральной службы. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели пациентки, которая скончалась в частной столичной клинике после круговой подтяжки лица", - говорится в сообщении. Ранее в Telegram-канале 112 появилась информация, что в московской клинике умерла 64-летняя пациентка якобы после подтяжки лица. При этом по данным столичной прокуратуры, речь идет о 56-летней женщине, которой 15 февраля в частной медицинской клинике в Пуговишниковом переулке провели операцию. На следующий день ее состояние ухудшилось, и она скончалась. Сообщалось, что точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

https://ria.ru/20230911/liposaktsiya-1895521371.html

москва

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)