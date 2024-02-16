https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927869371.html
Песков заявил, что еще нет информации о причинах смерти Навального
Песков заявил, что еще нет информации о причинах смерти Навального - РИА Новости, 16.02.2024
Песков заявил, что еще нет информации о причинах смерти Навального
Еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов о смерти Алексея Навального, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:19
2024-02-16T19:19
2024-02-16T19:29
дмитрий песков
происшествия
россия
алексей навальный
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ив роше
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов о смерти Алексея Навального, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет заявления медиков, нет информации от судмедэкспертов, нет информации окончательной от ФСИН, нет никакой информации о причинах смерти", - сказал Песков журналистам.По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927869744.html
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дмитрий песков, происшествия, россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше
Дмитрий Песков, Происшествия, Россия, Алексей Навальный, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше
Песков заявил, что еще нет информации о причинах смерти Навального
Песков: о причинах смерти Навального еще нет информации и заявлений медиков
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов о смерти Алексея Навального, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Нет заявления медиков, нет информации от судмедэкспертов, нет информации окончательной от ФСИН, нет никакой информации о причинах смерти", - сказал Песков журналистам.
По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
СМИ: Байдена проинформировали о смерти Навального