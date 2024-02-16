https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927869371.html

Песков заявил, что еще нет информации о причинах смерти Навального

Песков заявил, что еще нет информации о причинах смерти Навального - РИА Новости, 16.02.2024

Песков заявил, что еще нет информации о причинах смерти Навального

Еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов о смерти Алексея Навального, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T19:19

2024-02-16T19:19

2024-02-16T19:29

дмитрий песков

происшествия

россия

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ив роше

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов о смерти Алексея Навального, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет заявления медиков, нет информации от судмедэкспертов, нет информации окончательной от ФСИН, нет никакой информации о причинах смерти", - сказал Песков журналистам.По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927869744.html

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дмитрий песков, происшествия, россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше