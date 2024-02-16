https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927813454.html
Навальный в четверг принял участие в заседаниях суда по ВКС
Навальный в четверг принял участие в заседаниях суда по ВКС - РИА Новости, 16.02.2024
Навальный в четверг принял участие в заседаниях суда по ВКС
Алексей Навальный в четверг принимал участие в заседаниях Ковровского городского суда Владимирской области по видеоконференцсвязи, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:53
2024-02-16T15:53
2024-02-16T15:58
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РЯЗАНЬ, 16 фев - РИА Новости. Алексей Навальный в четверг принимал участие в заседаниях Ковровского городского суда Владимирской области по видеоконференцсвязи, сообщили РИА Новости в суде. В пятницу управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в исправительной колонии №3. По данным сайта Ковровского городского суда, в четверг состоялись три заседания по искам Навального к исправительной колонии №6, где он ранее отбывал наказание. "Судебные заседания были с его участием", - сказали в суде, уточнив, что Навальный участвовал по видеоконференцсвязи. Еще два заседания по искам Навального с его участием по ВКС прошли в четверг во Владимирском областном суде. "Вчера у нас проводилось два судебных заседания. Жалоб на самочувствие он не предъявлял, активно выступал, излагал доводы в защиту своей позиции", - сказали РИА Новости в пресс-службе облсуда.По данным УФСИН, 16 февраля Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Причины смерти устанавливаются. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана). В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области. В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927810970.html
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927804273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, происшествия, россия
Алексей Навальный, Происшествия, Россия
Навальный в четверг принял участие в заседаниях суда по ВКС
Навальный в четверг принимал участие в заседаниях Ковровского суда по ВКС
РЯЗАНЬ, 16 фев - РИА Новости. Алексей Навальный в четверг принимал участие в заседаниях Ковровского городского суда Владимирской области по видеоконференцсвязи, сообщили РИА Новости в суде.
В пятницу управление ФСИН России
по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в исправительной колонии №3.
По данным сайта Ковровского городского суда, в четверг состоялись три заседания по искам Навального к исправительной колонии №6, где он ранее отбывал наказание.
"Судебные заседания были с его участием", - сказали в суде, уточнив, что Навальный участвовал по видеоконференцсвязи.
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Еще два заседания по искам Навального с его участием по ВКС прошли в четверг во Владимирском областном суде. "Вчера у нас проводилось два судебных заседания. Жалоб на самочувствие он не предъявлял, активно выступал, излагал доводы в защиту своей позиции", - сказали РИА Новости в пресс-службе облсуда.
По данным УФСИН, 16 февраля Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Причины смерти устанавливаются.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте следующего года Лефортовский суд Москвы
приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).
В мае 2022-го Мосгорсуд
признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.
В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал
- в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
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