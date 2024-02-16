https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927813454.html

Навальный в четверг принял участие в заседаниях суда по ВКС

Навальный в четверг принял участие в заседаниях суда по ВКС - РИА Новости, 16.02.2024

Навальный в четверг принял участие в заседаниях суда по ВКС

Алексей Навальный в четверг принимал участие в заседаниях Ковровского городского суда Владимирской области по видеоконференцсвязи, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:53

2024-02-16T15:53

2024-02-16T15:58

алексей навальный

происшествия

россия

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РЯЗАНЬ, 16 фев - РИА Новости. Алексей Навальный в четверг принимал участие в заседаниях Ковровского городского суда Владимирской области по видеоконференцсвязи, сообщили РИА Новости в суде. В пятницу управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в исправительной колонии №3. По данным сайта Ковровского городского суда, в четверг состоялись три заседания по искам Навального к исправительной колонии №6, где он ранее отбывал наказание. "Судебные заседания были с его участием", - сказали в суде, уточнив, что Навальный участвовал по видеоконференцсвязи. Еще два заседания по искам Навального с его участием по ВКС прошли в четверг во Владимирском областном суде. "Вчера у нас проводилось два судебных заседания. Жалоб на самочувствие он не предъявлял, активно выступал, излагал доводы в защиту своей позиции", - сказали РИА Новости в пресс-службе облсуда.По данным УФСИН, 16 февраля Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Причины смерти устанавливаются. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана). В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области. В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927810970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей навальный, происшествия, россия