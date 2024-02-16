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О смерти Навального доложили из Москвы, сообщил Песков - РИА Новости, 16.02.2024
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14:32 16.02.2024 (обновлено: 15:24 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927792777.html
О смерти Навального доложили из Москвы, сообщил Песков
О смерти Навального доложили из Москвы, сообщил Песков - РИА Новости, 16.02.2024
О смерти Навального доложили из Москвы, сообщил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что о смерти Алексея Навального было доложено из Москвы. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:32
2024-02-16T15:24
москва
происшествия
россия
владимирская область
дмитрий песков
алексей навальный
московский городской суд
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что о смерти Алексея Навального было доложено из Москвы."Из Москвы было доложено", - сказал он журналистам.По информации УФСИН, 16 февраля Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927805729.html
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москва, происшествия, россия, владимирская область, дмитрий песков, алексей навальный, московский городской суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше
Москва, Происшествия, Россия, Владимирская область, Дмитрий Песков, Алексей Навальный, Московский городской суд, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше
О смерти Навального доложили из Москвы, сообщил Песков

Песков: о смерти Навального доложили из Москвы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что о смерти Алексея Навального было доложено из Москвы.
«
"Из Москвы было доложено", - сказал он журналистам.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Глава МИД Франции прокомментировал смерть Навального
Вчера, 15:21
По информации УФСИН, 16 февраля Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).
В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.
В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Путину доложили о смерти Навального
Вчера, 14:42
 
МоскваПроисшествияРоссияВладимирская областьДмитрий ПесковАлексей НавальныйМосковский городской судФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ив Роше
 
 
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