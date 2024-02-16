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В НАТО не верят заявлениям о планах России атаковать альянс, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2024
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09:57 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/nato-1927731447.html
В НАТО не верят заявлениям о планах России атаковать альянс, пишут СМИ
В НАТО не верят заявлениям о планах России атаковать альянс, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2024
В НАТО не верят заявлениям о планах России атаковать альянс, пишут СМИ
В ряде стран НАТО скептически относятся к распространяющимся на Западе заявлениям о том, что Россия якобы намеревается напасть на одну из стран альянса, пишет... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:57
2024-02-16T09:57
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В ряде стран НАТО скептически относятся к распространяющимся на Западе заявлениям о том, что Россия якобы намеревается напасть на одну из стран альянса, пишет газета Financial Times. Как пишет издание, "некоторые члены альянса скептичны по поводу того", что РФ намерена "атаковать одного из членов НАТО". Как заявил Financial Times неназванный высокопоставленный американский военный чиновник, "по нашим оценкам", РФ "серьезно относится к нашим обязательствам по статье 5 и не хочет вступать в войну с НАТО". Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Между тем в последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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нато, россия, политика
НАТО, Россия, Политика
В НАТО не верят заявлениям о планах России атаковать альянс, пишут СМИ

FT: в НАТО скептически смотрят на заявления Запада о планах РФ атаковать альянс

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В ряде стран НАТО скептически относятся к распространяющимся на Западе заявлениям о том, что Россия якобы намеревается напасть на одну из стран альянса, пишет газета Financial Times.
Как пишет издание, "некоторые члены альянса скептичны по поводу того", что РФ намерена "атаковать одного из членов НАТО".
Как заявил Financial Times неназванный высокопоставленный американский военный чиновник, "по нашим оценкам", РФ "серьезно относится к нашим обязательствам по статье 5 и не хочет вступать в войну с НАТО".
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Между тем в последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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