https://ria.ru/20240216/nabiullina-1927810810.html
ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности России, заявила Набиуллина
ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности России, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.02.2024
ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности России, заявила Набиуллина
ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:39
2024-02-16T15:39
2024-02-16T15:44
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Смотрим, нет ли угрозы возникновения рисков для финансовой стабильности - это очень важно. Таких рисков нет. Это видно и по заявкам на реструктуризацию кредитов: у нас в случаях резкого повышения ставок в определенные периоды резко росло количество заявок на реструктуризацию. Такого мы практически не наблюдаем", - сказала она.
https://ria.ru/20240216/inflyatsiya-1927808533.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности России, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в России