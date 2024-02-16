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ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности России, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.02.2024
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15:39 16.02.2024 (обновлено: 15:44 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/nabiullina-1927810810.html
ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности России, заявила Набиуллина
ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности России, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.02.2024
ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности России, заявила Набиуллина
ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:39
2024-02-16T15:44
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Смотрим, нет ли угрозы возникновения рисков для финансовой стабильности - это очень важно. Таких рисков нет. Это видно и по заявкам на реструктуризацию кредитов: у нас в случаях резкого повышения ставок в определенные периоды резко росло количество заявок на реструктуризацию. Такого мы практически не наблюдаем", - сказала она.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности России, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Смотрим, нет ли угрозы возникновения рисков для финансовой стабильности - это очень важно. Таких рисков нет. Это видно и по заявкам на реструктуризацию кредитов: у нас в случаях резкого повышения ставок в определенные периоды резко росло количество заявок на реструктуризацию. Такого мы практически не наблюдаем", - сказала она.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Инфляция в России начала замедляться, заявила Набиуллина
Вчера, 15:30
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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