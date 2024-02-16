https://ria.ru/20240216/nabiullina-1927810810.html

ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности России, заявила Набиуллина

ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности России, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.02.2024

ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности России, заявила Набиуллина

ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:39

2024-02-16T15:39

2024-02-16T15:44

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Смотрим, нет ли угрозы возникновения рисков для финансовой стабильности - это очень важно. Таких рисков нет. Это видно и по заявкам на реструктуризацию кредитов: у нас в случаях резкого повышения ставок в определенные периоды резко росло количество заявок на реструктуризацию. Такого мы практически не наблюдаем", - сказала она.

https://ria.ru/20240216/inflyatsiya-1927808533.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)