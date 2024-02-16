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Россию тревожит деятельность биолабораторий США, заявил Медведев - РИА Новости, 16.02.2024
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12:25 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/medvedev-1927761366.html
Россию тревожит деятельность биолабораторий США, заявил Медведев
Россию тревожит деятельность биолабораторий США, заявил Медведев - РИА Новости, 16.02.2024
Россию тревожит деятельность биолабораторий США, заявил Медведев
Серьезную озабоченность вызывает деятельность окологосударственных структур, в том числе биолабораторий США: она непрозрачна и не может не тревожить РФ, заявил... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:25
2024-02-16T12:25
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дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Серьезную озабоченность вызывает деятельность окологосударственных структур, в том числе биолабораторий США: она непрозрачна и не может не тревожить РФ, заявил председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Серьезную озабоченность вызывает и неоколониальная по своей сути деятельность различных окологосударственных структур, создание различных лабораторий, в том числе военно-биологических лабораторий США, развернутых по всему миру. Их программы, и мы в этом убедились на собственном опыте, абсолютно непрозрачны. В то же время нацелены на изучение и разработку биологических агентов избирательного действия, что естественно не может нас не тревожить", - сказал он, выступая на пленарном заседании Международного форума "Единой России" "За свободу наций".
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россия, дмитрий медведев, единая россия, сша, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, США, В мире
Россию тревожит деятельность биолабораторий США, заявил Медведев

Медведев: деятельность биолабораторий США по всему миру непрозрачна

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом "За свободу наций" в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом За свободу наций в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом "За свободу наций" в Москве
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Серьезную озабоченность вызывает деятельность окологосударственных структур, в том числе биолабораторий США: она непрозрачна и не может не тревожить РФ, заявил председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Серьезную озабоченность вызывает и неоколониальная по своей сути деятельность различных окологосударственных структур, создание различных лабораторий, в том числе военно-биологических лабораторий США, развернутых по всему миру. Их программы, и мы в этом убедились на собственном опыте, абсолютно непрозрачны. В то же время нацелены на изучение и разработку биологических агентов избирательного действия, что естественно не может нас не тревожить", - сказал он, выступая на пленарном заседании Международного форума "Единой России" "За свободу наций".
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