https://ria.ru/20240216/medvedev-1927761366.html

Россию тревожит деятельность биолабораторий США, заявил Медведев

Россию тревожит деятельность биолабораторий США, заявил Медведев - РИА Новости, 16.02.2024

Россию тревожит деятельность биолабораторий США, заявил Медведев

Серьезную озабоченность вызывает деятельность окологосударственных структур, в том числе биолабораторий США: она непрозрачна и не может не тревожить РФ, заявил... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:25

2024-02-16T12:25

2024-02-16T12:25

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Серьезную озабоченность вызывает деятельность окологосударственных структур, в том числе биолабораторий США: она непрозрачна и не может не тревожить РФ, заявил председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Серьезную озабоченность вызывает и неоколониальная по своей сути деятельность различных окологосударственных структур, создание различных лабораторий, в том числе военно-биологических лабораторий США, развернутых по всему миру. Их программы, и мы в этом убедились на собственном опыте, абсолютно непрозрачны. В то же время нацелены на изучение и разработку биологических агентов избирательного действия, что естественно не может нас не тревожить", - сказал он, выступая на пленарном заседании Международного форума "Единой России" "За свободу наций".

https://ria.ru/20231104/biolaboratorii-1907446385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, единая россия, сша, в мире