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В Ростовской области ребенок умер, выпив чистящее средство - РИА Новости, 16.02.2024
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12:25 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/malchik-1927761242.html
В Ростовской области ребенок умер, выпив чистящее средство
В Ростовской области ребенок умер, выпив чистящее средство - РИА Новости, 16.02.2024
В Ростовской области ребенок умер, выпив чистящее средство
Маленький мальчик умер в Ростовской области, выпив жидкое чистящее средство, оставшись дома без присмотра, возбуждено уголовное дело, сообщило в пятницу СУСК... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:25
2024-02-16T12:25
происшествия
здоровье - общество
ростовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев - РИА Новости. Маленький мальчик умер в Ростовской области, выпив жидкое чистящее средство, оставшись дома без присмотра, возбуждено уголовное дело, сообщило в пятницу СУСК России по региону. В следственные органы из больницы поступило сообщение о смерти мальчика, 16.01.2022 года рождения, находящегося на лечении с признаками ожога внутренних органов. "По версии следствия, в ноябре 2023 года малолетний мальчик, находясь у родственников на территории домовладения, расположенного в селе Песчанокопское, оставшись без присмотра со стороны взрослых лиц, выпил жидкое чистящее средство. Ребенок был доставлен в медицинское учреждения, где, несмотря на проводимое лечение, скончался", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Из больницы, где проходил лечение ребенок, изъята медицинская документация, назначено проведение экспертиз.
https://ria.ru/20240215/ingushetiya-1927529401.html
ростовская область
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происшествия, здоровье - общество, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Ростовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области ребенок умер, выпив чистящее средство

В Ростовской области двухлетний мальчик умер, выпив чистящее средство

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев - РИА Новости. Маленький мальчик умер в Ростовской области, выпив жидкое чистящее средство, оставшись дома без присмотра, возбуждено уголовное дело, сообщило в пятницу СУСК России по региону.
В следственные органы из больницы поступило сообщение о смерти мальчика, 16.01.2022 года рождения, находящегося на лечении с признаками ожога внутренних органов.
"По версии следствия, в ноябре 2023 года малолетний мальчик, находясь у родственников на территории домовладения, расположенного в селе Песчанокопское, оставшись без присмотра со стороны взрослых лиц, выпил жидкое чистящее средство. Ребенок был доставлен в медицинское учреждения, где, несмотря на проводимое лечение, скончался", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Из больницы, где проходил лечение ребенок, изъята медицинская документация, назначено проведение экспертиз.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРостовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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