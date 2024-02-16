https://ria.ru/20240216/malchik-1927761242.html

В Ростовской области ребенок умер, выпив чистящее средство

В Ростовской области ребенок умер, выпив чистящее средство - РИА Новости, 16.02.2024

В Ростовской области ребенок умер, выпив чистящее средство

Маленький мальчик умер в Ростовской области, выпив жидкое чистящее средство, оставшись дома без присмотра, возбуждено уголовное дело, сообщило в пятницу СУСК... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:25

2024-02-16T12:25

2024-02-16T12:25

происшествия

здоровье - общество

ростовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев - РИА Новости. Маленький мальчик умер в Ростовской области, выпив жидкое чистящее средство, оставшись дома без присмотра, возбуждено уголовное дело, сообщило в пятницу СУСК России по региону. В следственные органы из больницы поступило сообщение о смерти мальчика, 16.01.2022 года рождения, находящегося на лечении с признаками ожога внутренних органов. "По версии следствия, в ноябре 2023 года малолетний мальчик, находясь у родственников на территории домовладения, расположенного в селе Песчанокопское, оставшись без присмотра со стороны взрослых лиц, выпил жидкое чистящее средство. Ребенок был доставлен в медицинское учреждения, где, несмотря на проводимое лечение, скончался", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Из больницы, где проходил лечение ребенок, изъята медицинская документация, назначено проведение экспертиз.

https://ria.ru/20240215/ingushetiya-1927529401.html

ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)