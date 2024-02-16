Рейтинг@Mail.ru
Медики-супруги в Подмосковье получат компенсацию 30 тысяч рублей на аренду - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
12:17 16.02.2024 (обновлено: 12:18 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/kompensatsiya-1927757236.html
Медики-супруги в Подмосковье получат компенсацию 30 тысяч рублей на аренду
Медики-супруги в Подмосковье получат компенсацию 30 тысяч рублей на аренду - РИА Новости, 16.02.2024
Медики-супруги в Подмосковье получат компенсацию 30 тысяч рублей на аренду
Медики в Подмосковье начнут получать компенсацию на аренду жилья в 30 тысяч рублей, но в том случае, если они оба являются супругами, работающими в... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:17
2024-02-16T12:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590867803_0:188:3102:1933_1920x0_80_0_0_672766843d58337bb01d00196327bda2.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Медики в Подмосковье начнут получать компенсацию на аренду жилья в 30 тысяч рублей, но в том случае, если они оба являются супругами, работающими в организациях, подведомственных Минздраву региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В этом году решили ввести дополнительную опцию при выплате компенсации за аренду жилья медикам. Если оба супруга работают в нашем здраве, то суммарно они смогут получать 30 тысяч рублей в месяц. Первому обратившемуся с заявлением члену семьи будет назначено 20 тысяч рублей, а второму – 10 тысяч", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. По словам губернатора, выплаты появятся уже в марте текущего года. Для получения ежемесячной компенсации за аренду жилья медики должны соответствовать ряду критериев. В частности, работать не менее, чем на одну полную ставку по одной из 35 должностей, определенных в перечне постановления правительства региона. У специалиста и членов его семьи (супруга или детей) не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие – отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за аренду жилья от администраций городских округов.
https://ria.ru/20240214/semya-1927427134.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590867803_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_fdd801d902714e54a247a8f0e3513e77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Жилье

Медики-супруги в Подмосковье получат компенсацию 30 тысяч рублей на аренду

© РИА Новости / Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкСтетоскоп в коридоре больницы
Стетоскоп в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Медики в Подмосковье начнут получать компенсацию на аренду жилья в 30 тысяч рублей, но в том случае, если они оба являются супругами, работающими в организациях, подведомственных Минздраву региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В этом году решили ввести дополнительную опцию при выплате компенсации за аренду жилья медикам. Если оба супруга работают в нашем здраве, то суммарно они смогут получать 30 тысяч рублей в месяц. Первому обратившемуся с заявлением члену семьи будет назначено 20 тысяч рублей, а второму – 10 тысяч", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
По словам губернатора, выплаты появятся уже в марте текущего года. Для получения ежемесячной компенсации за аренду жилья медики должны соответствовать ряду критериев. В частности, работать не менее, чем на одну полную ставку по одной из 35 должностей, определенных в перечне постановления правительства региона. У специалиста и членов его семьи (супруга или детей) не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие – отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за аренду жилья от администраций городских округов.
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
За январь более 150 многодетных семей из МО бесплатно получили участки
14 февраля, 19:29
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала