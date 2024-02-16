https://ria.ru/20240216/kompensatsiya-1927757236.html

Медики-супруги в Подмосковье получат компенсацию 30 тысяч рублей на аренду

Медики-супруги в Подмосковье получат компенсацию 30 тысяч рублей на аренду - РИА Новости, 16.02.2024

Медики-супруги в Подмосковье получат компенсацию 30 тысяч рублей на аренду

Медики в Подмосковье начнут получать компенсацию на аренду жилья в 30 тысяч рублей, но в том случае, если они оба являются супругами, работающими в... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:17

2024-02-16T12:17

2024-02-16T12:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

жилье

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Медики в Подмосковье начнут получать компенсацию на аренду жилья в 30 тысяч рублей, но в том случае, если они оба являются супругами, работающими в организациях, подведомственных Минздраву региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В этом году решили ввести дополнительную опцию при выплате компенсации за аренду жилья медикам. Если оба супруга работают в нашем здраве, то суммарно они смогут получать 30 тысяч рублей в месяц. Первому обратившемуся с заявлением члену семьи будет назначено 20 тысяч рублей, а второму – 10 тысяч", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. По словам губернатора, выплаты появятся уже в марте текущего года. Для получения ежемесячной компенсации за аренду жилья медики должны соответствовать ряду критериев. В частности, работать не менее, чем на одну полную ставку по одной из 35 должностей, определенных в перечне постановления правительства региона. У специалиста и членов его семьи (супруга или детей) не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие – отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за аренду жилья от администраций городских округов.

https://ria.ru/20240214/semya-1927427134.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, жилье