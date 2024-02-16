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"Хезболлах" заявило об обстреле 10 позиций израильской армии - РИА Новости, 16.02.2024
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01:52 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/izrail-1927699235.html
"Хезболлах" заявило об обстреле 10 позиций израильской армии
"Хезболлах" заявило об обстреле 10 позиций израильской армии - РИА Новости, 16.02.2024
"Хезболлах" заявило об обстреле 10 позиций израильской армии
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что за последние сутки нанесло удары по 10 позициям израильской армии. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T01:52
2024-02-16T01:52
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 16 фев - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что за последние сутки нанесло удары по 10 позициям израильской армии. В четверг вечером движение сообщало, что выпустило десятки ракет в направлении города Кирьят-Шмона на севере Израиля в ответ на израильские обстрелы поселений на юге Ливана. В заявлении "Хезболлах" говорится, что в ходе ударов по израильским приграничным позициям были использованы ракеты и другое вооружение. В среду ливанские СМИ сообщали, что 12 человек, включая женщин и детей, погибли в результате израильских ударов по ряду населенных пунктов на юге Ливана. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240215/livan-1927467476.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболлах" заявило об обстреле 10 позиций израильской армии

"Хезболлах" заявило об обстреле 10 позиций израильской армии за сутки

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 16 фев - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что за последние сутки нанесло удары по 10 позициям израильской армии.
В четверг вечером движение сообщало, что выпустило десятки ракет в направлении города Кирьят-Шмона на севере Израиля в ответ на израильские обстрелы поселений на юге Ливана.
В заявлении "Хезболлах" говорится, что в ходе ударов по израильским приграничным позициям были использованы ракеты и другое вооружение.
В среду ливанские СМИ сообщали, что 12 человек, включая женщин и детей, погибли в результате израильских ударов по ряду населенных пунктов на юге Ливана.
Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Дым от израильского обстрела в Ливане - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
СМИ: число погибших при израильском обстреле юга Ливана выросло до восьми
15 февраля, 02:06
 
В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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