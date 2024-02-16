https://ria.ru/20240216/festival-1927815360.html

Около 100 липчан станут участниками фестиваля молодежи в Сочи

Около 100 липчан станут участниками фестиваля молодежи в Сочи - РИА Новости, 16.02.2024

Около 100 липчан станут участниками фестиваля молодежи в Сочи

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с членами делегации, которая представит регион на Всемирном фестивале молодежи в Сочи с 1 по 7 марта, в... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:03

2024-02-16T16:03

2024-02-16T16:03

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с членами делегации, которая представит регион на Всемирном фестивале молодежи в Сочи с 1 по 7 марта, в ее состав войдут около 100 человек, сообщили в пресс-службе региона. Как отметил губернатор по итогам встречи, в состав региональной делегации вошли лучшие представители молодежи Липецкой области, прошедшие конкурсный отбор из более двух тысяч человек. Молодые люди поделились с Игорем Артамоновым ожиданиями от участия в предстоящем событии. Около 60 юношей и девушек смогут непосредственно участвовать в программе фестиваля, остальные выступят в качестве волонтеров и будут помогать в организации этого масштабного мероприятия. Губернатор поблагодарил всех, кто принял активное участие в подготовке волонтерского корпуса и формировании липецкой делегации и сказал слова напутствия делегатам. "Вас ждет событие с потрясающей энергетикой. Фестиваль станет незабываемым приключением, наполненным интересными встречами, знакомствами, мероприятиями, после которых вы сможете шире посмотреть на мир и получите заряд на новые достижения и свершения", – приводит пресс-служба слова Артамонова.

https://ria.ru/20240214/lipetsk-1927362304.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов