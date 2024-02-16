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В Донецке из-за украинского обстрела погибла женщина - РИА Новости, 16.02.2024
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15:02 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/donetsk-1927800089.html
В Донецке из-за украинского обстрела погибла женщина
В Донецке из-за украинского обстрела погибла женщина - РИА Новости, 16.02.2024
В Донецке из-за украинского обстрела погибла женщина
Мирная жительница погибла в результате обстрела территории шахты в Кировском районе Донецка, пострадало административное здание шахты, сообщил мэр Донецка... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:02
2024-02-16T15:02
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела территории шахты в Кировском районе Донецка, пострадало административное здание шахты, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела территории шахты "Лидиевка" в Кировском районе погибла женщина 1958 года рождения", - написал Кулемзин. По его словам, при обстреле также пострадало здание административно-бытового корпуса шахты "Лидиевка", повреждения получили кровля и межэтажное перекрытие. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240214/obstrel-1927360440.html
https://ria.ru/20240216/svo-1927747589.html
донецк
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донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецк, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке из-за украинского обстрела погибла женщина

В Донецке из-за украинского обстрела территории шахты погибла женщина

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПоследствия обстрела Калининского района Донецка
Последствия обстрела Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Последствия обстрела Калининского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела территории шахты в Кировском районе Донецка, пострадало административное здание шахты, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела территории шахты "Лидиевка" в Кировском районе погибла женщина 1958 года рождения", - написал Кулемзин.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
14 февраля, 15:41
По его словам, при обстреле также пострадало здание административно-бытового корпуса шахты "Лидиевка", повреждения получили кровля и межэтажное перекрытие.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Вчера, 11:34
 
ДонецкКировский районАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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