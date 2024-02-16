https://ria.ru/20240216/donetsk-1927800089.html

В Донецке из-за украинского обстрела погибла женщина

В Донецке из-за украинского обстрела погибла женщина - РИА Новости, 16.02.2024

В Донецке из-за украинского обстрела погибла женщина

Мирная жительница погибла в результате обстрела территории шахты в Кировском районе Донецка, пострадало административное здание шахты, сообщил мэр Донецка... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:02

2024-02-16T15:02

2024-02-16T15:02

донецк

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924225907_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9d57f51827f9eb6be31c6b03584ab622.jpg

ДОНЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела территории шахты в Кировском районе Донецка, пострадало административное здание шахты, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела территории шахты "Лидиевка" в Кировском районе погибла женщина 1958 года рождения", - написал Кулемзин. По его словам, при обстреле также пострадало здание административно-бытового корпуса шахты "Лидиевка", повреждения получили кровля и межэтажное перекрытие. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240214/obstrel-1927360440.html

https://ria.ru/20240216/svo-1927747589.html

донецк

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия