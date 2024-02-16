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Десантники уничтожили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра - РИА Новости, 16.02.2024
Десантники уничтожили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра
Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили два миномета, пункт управления БПЛА и полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T04:02
2024-02-16T04:02
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ЛУГАНСК, 16 фев – РИА Новости. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили два миномета, пункт управления БПЛА и полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в министерстве обороны России. "При выполнении боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А65 "Мста-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение. "Расчеты получили цели и оперативно отработали по ним с минимальной корректировкой. Точным огнем по заданным координатам разведанных целей были уничтожены два 120-миллиметровых миномета 2Б11 "Сани" с расчетами, пункт управления БПЛА и полевой склад с боеприпасами ВСУ", - уточнили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Днепр (река)
Десантники уничтожили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ на правом берегу Днепра
ЛУГАНСК, 16 фев – РИА Новости. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили два миномета, пункт управления БПЛА и полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в министерстве обороны России.
«
"При выполнении боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ
нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А65 "Мста-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение.
"Расчеты получили цели и оперативно отработали по ним с минимальной корректировкой. Точным огнем по заданным координатам разведанных целей были уничтожены два 120-миллиметровых миномета 2Б11 "Сани" с расчетами, пункт управления БПЛА и полевой склад с боеприпасами ВСУ", - уточнили в МО РФ.
ВДВ уничтожили "Ланцетами" три полевых орудия ВСУ на правом берегу Днепра