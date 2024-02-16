https://ria.ru/20240216/desantniki-1927702840.html

Десантники уничтожили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

Десантники уничтожили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра - РИА Новости, 16.02.2024

Десантники уничтожили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили два миномета, пункт управления БПЛА и полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T04:02

2024-02-16T04:02

2024-02-16T04:02

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

днепр (река)

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ЛУГАНСК, 16 фев – РИА Новости. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили два миномета, пункт управления БПЛА и полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в министерстве обороны России. "При выполнении боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А65 "Мста-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение. "Расчеты получили цели и оперативно отработали по ним с минимальной корректировкой. Точным огнем по заданным координатам разведанных целей были уничтожены два 120-миллиметровых миномета 2Б11 "Сани" с расчетами, пункт управления БПЛА и полевой склад с боеприпасами ВСУ", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926764824.html

россия

днепр (река)

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, днепр (река)