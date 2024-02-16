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СМИ Украины публикуют видео ухода из Авдеевки поврежденной бронетехники ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 16.02.2024 (обновлено: 22:50 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/bronetekhnika-1927891370.html
СМИ Украины публикуют видео ухода из Авдеевки поврежденной бронетехники ВСУ
СМИ Украины публикуют видео ухода из Авдеевки поврежденной бронетехники ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024
СМИ Украины публикуют видео ухода из Авдеевки поврежденной бронетехники ВСУ
Издание "Страна.ua" опубликовало в Telegram-канале видео, на котором, как утверждается, украинские танки T-72 отступают из Авдеевки. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T22:34
2024-02-16T22:50
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
вооруженные силы украины
сша
донецк
александр тарнавский
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Издание "Страна.ua" опубликовало в Telegram-канале видео, на котором, как утверждается, украинские танки T-72 отступают из Авдеевки.&quot;Украинская бронетехника со следами ударов выходит из Авдеевки&quot;, — говорится в публикации.На кадрах видно, как горящие танки едут по дороге. При этом не указывается точная дата, когда сняли видео.Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход от Авдеевки. Как считают сами солдаты, сдача населенного пункта — лишь вопрос времени.Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов. По его словам, город скоро может перейти под контроль российской армии. В свою очередь, командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
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в мире, авдеевка, украина, вооруженные силы украины, сша, донецк, александр тарнавский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Вооруженные силы Украины, США, Донецк, Александр Тарнавский
СМИ Украины публикуют видео ухода из Авдеевки поврежденной бронетехники ВСУ

"Страна.ua" публикует видео ухода из Авдеевки бронетехники ВСУ со следами ударов

Кадр видео, на котором, как утверждается, украинская бронетехника якобы выходит из Авдеевки
Кадр видео, на котором, как утверждается, украинская бронетехника якобы выходит из Авдеевки
Кадр видео, на котором, как утверждается, украинская бронетехника якобы выходит из Авдеевки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Издание "Страна.ua" опубликовало в Telegram-канале видео, на котором, как утверждается, украинские танки T-72 отступают из Авдеевки.
«

"Украинская бронетехника со следами ударов выходит из Авдеевки", — говорится в публикации.

На кадрах видно, как горящие танки едут по дороге. При этом не указывается точная дата, когда сняли видео.

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.

Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход от Авдеевки. Как считают сами солдаты, сдача населенного пункта — лишь вопрос времени.
Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов. По его словам, город скоро может перейти под контроль российской армии. В свою очередь, командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаУкраинаВооруженные силы УкраиныСШАДонецкАлександр Тарнавский
 
 
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