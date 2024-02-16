https://ria.ru/20240216/bronetekhnika-1927891370.html

СМИ Украины публикуют видео ухода из Авдеевки поврежденной бронетехники ВСУ

СМИ Украины публикуют видео ухода из Авдеевки поврежденной бронетехники ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024

СМИ Украины публикуют видео ухода из Авдеевки поврежденной бронетехники ВСУ

Издание "Страна.ua" опубликовало в Telegram-канале видео, на котором, как утверждается, украинские танки T-72 отступают из Авдеевки. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T22:34

2024-02-16T22:34

2024-02-16T22:50

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

украина

вооруженные силы украины

сша

донецк

александр тарнавский

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Издание "Страна.ua" опубликовало в Telegram-канале видео, на котором, как утверждается, украинские танки T-72 отступают из Авдеевки."Украинская бронетехника со следами ударов выходит из Авдеевки", — говорится в публикации.На кадрах видно, как горящие танки едут по дороге. При этом не указывается точная дата, когда сняли видео.Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход от Авдеевки. Как считают сами солдаты, сдача населенного пункта — лишь вопрос времени.Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов. По его словам, город скоро может перейти под контроль российской армии. В свою очередь, командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

украина

сша

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авдеевка, украина, вооруженные силы украины, сша, донецк, александр тарнавский