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СМИ: турецкий Denizbank начал запрашивать ВНЖ у россиян-клиентов
СМИ: турецкий Denizbank начал запрашивать ВНЖ у россиян-клиентов - РИА Новости, 16.02.2024
СМИ: турецкий Denizbank начал запрашивать ВНЖ у россиян-клиентов
Турецкий банк Deniz начал запрашивать у клиентов из числа граждан РФ документы, подтверждающие вид на жительство в Турции, пишет РБК со ссылкой на письмо из... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T03:58
2024-02-16T03:58
2024-02-16T03:58
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Турецкий банк Deniz начал запрашивать у клиентов из числа граждан РФ документы, подтверждающие вид на жительство в Турции, пишет РБК со ссылкой на письмо из банка, с которым ознакомилось издание. "К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания. Для того чтобы мы могли внести в систему ваш турецкий адрес, в срочном порядке просим вас отправить ответом на этот мейл ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку, или же просьба подойти с документами в ближайшее отделение Denizbank", - приводит газета текст письма. О таком запросе со стороны Denizbank РБК рассказали и два посредника, которые помогают россиянам открывать карты в местных банках. Так, один из них - Сергей Овсянников - сообщил изданию, что центральный офис Denizbank не разъяснил, для чего потребовалось предоставить эти данные. Не было, по его словам, и никакой официальной информации о намерении банка закрыть счета определенной категории граждан РФ. Другой посредник, Елена Чернышова, рассказала РБК, что письма начали приходить клиентам Denizbank около недели назад, а сам банк в течение последнего месяца не открывает счета новым клиентам из России. РБК направил запрос в Denizbank. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платёжных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона. По официальным данным турецких властей, к январю 2024 года Турцию за год покинули более 54 тысяч россиян, обладавших видом на жительство, при этом в целом число иностранцев, легально проживающих в Турции с ВНЖ, сократилось за год на четверть миллиона человек. Еще в начале 2023 года россияне возглавляли список иностранцев с ВНЖ, по итогам года они на втором месте после граждан Туркмении. За год число россиян с ВНЖ упало на 34% до чуть более 100 тысяч.
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СМИ: турецкий Denizbank начал запрашивать ВНЖ у россиян-клиентов
РБК: турецкий Denizbank начал запрашивать ВНЖ у клиентов из числа граждан России
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Турецкий банк Deniz начал запрашивать у клиентов из числа граждан РФ документы, подтверждающие вид на жительство в Турции, пишет РБК
со ссылкой на письмо из банка, с которым ознакомилось издание.
"К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания. Для того чтобы мы могли внести в систему ваш турецкий адрес, в срочном порядке просим вас отправить ответом на этот мейл ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку, или же просьба подойти с документами в ближайшее отделение Denizbank", - приводит газета текст письма.
Источник: США угрожают частным банкам Турции из-за взаимодействия с Россией
О таком запросе со стороны Denizbank РБК рассказали и два посредника, которые помогают россиянам открывать карты в местных банках.
Так, один из них - Сергей Овсянников - сообщил изданию, что центральный офис Denizbank не разъяснил, для чего потребовалось предоставить эти данные. Не было, по его словам, и никакой официальной информации о намерении банка закрыть счета определенной категории граждан РФ. Другой посредник, Елена Чернышова, рассказала РБК, что письма начали приходить клиентам Denizbank около недели назад, а сам банк в течение последнего месяца не открывает счета новым клиентам из России. РБК направил запрос в Denizbank.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США
на Турцию
в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва
ведет диалог с Анкарой
. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платёжных переводах с Россией
, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
По официальным данным турецких властей, к январю 2024 года Турцию за год покинули более 54 тысяч россиян, обладавших видом на жительство, при этом в целом число иностранцев, легально проживающих в Турции с ВНЖ, сократилось за год на четверть миллиона человек. Еще в начале 2023 года россияне возглавляли список иностранцев с ВНЖ, по итогам года они на втором месте после граждан Туркмении
. За год число россиян с ВНЖ упало на 34% до чуть более 100 тысяч.
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