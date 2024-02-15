https://ria.ru/20240215/zhurnalistka-1927467627.html
Афганскую журналистку Хассани отпустили из центра временного содержания
Афганскую журналистку Хассани отпустили из центра временного содержания - РИА Новости, 15.02.2024
Афганскую журналистку Хассани отпустили из центра временного содержания
Суд в Петербурге освободил из Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) Кобру Хассани, накануне осужденную за попытку незаконно въехать в... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T02:17
2024-02-15T02:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Суд в Петербурге освободил из Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) Кобру Хассани, накануне осужденную за попытку незаконно въехать в Евросоюз через Россию в составе группы беженцев из Афганистана, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Кировский районный суд во вторник огласил приговор афганцам, пытавшимся через Россию незаконно въехать в Евросоюз: организатор приговорен к четырем годам колонии, а 12 беженцев, включая Хассани, и их посредник получили по два года колонии-поселения, но за счет времени в СИЗО наказание уже сочтено отбытым. "Коммерсант" называет Хассани афганской журналисткой, которой на родине может грозить смертная казнь. "Фонтанка" пишет, что Хассани опасается преследования в Афганистане из-за своей правозащитной деятельности. Как информирует судебная пресс-служба, Красносельский райсуд в среду рассмотрел ходатайство судебного-пристава исполнителя о продлении срока содержания Хассани в ЦВСИГ №1 ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сроком на 90 суток. Также суд рассмотрел ходатайство защитника Хассани о прекращении исполнения судебного постановления в части принудительного выдворения и содержания, а также освобождения Хассани из ЦВСИГ. Постановлением Кировского суда от 24 мая 2023 года Хассани была оштрафована на 5 тысяч рублей по административной статье о превышении срока пребывания в России. Наказание также предусматривало ее выдворение из РФ, и Хассани поместили в ЦВСИГ. "Судом было установлено, что до настоящего времени, то есть более 8 месяцев, гражданка республики Афганистан Хассани на основании постановления судьи Кировского районного суда... от 24.05.2023 содержится в ЦВСИГ, в отношении нее действует мера пресечения в виде подписки о невыезде, в связи с чем ее принудительное выдворение за пределы территории РФ невозможно, а длительное содержание Хассани в Центре временного содержания при том, что срок дальнейшего содержания не определен, необходимо рассматривать как чрезмерное ограничение ее прав и свобод", – говорится в сообщении. Как отмечается, суд ходатайство пристава-исполнителя оставил без удовлетворения, а ходатайство защитника - удовлетворил. "Хассани освобождена из ЦВСИГ", – заключают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
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происшествия, россия, санкт-петербург, афганистан
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Афганистан
Афганскую журналистку Хассани отпустили из центра временного содержания
Суд в Петербурге освободил афганскую журналистку Хассани из ЦВСИГ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости.
Суд в Петербурге освободил из Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) Кобру Хассани, накануне осужденную за попытку незаконно въехать в Евросоюз через Россию в составе группы беженцев из Афганистана, сообщила объединенная пресс-служба
судов города.
Кировский районный суд во вторник огласил приговор афганцам, пытавшимся через Россию незаконно въехать в Евросоюз: организатор приговорен к четырем годам колонии, а 12 беженцев, включая Хассани, и их посредник получили по два года колонии-поселения, но за счет времени в СИЗО наказание уже сочтено отбытым. "Коммерсант" называет Хассани афганской журналисткой, которой на родине может грозить смертная казнь. "Фонтанка" пишет, что Хассани опасается преследования в Афганистане из-за своей правозащитной деятельности.
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Как информирует судебная пресс-служба, Красносельский райсуд в среду рассмотрел ходатайство судебного-пристава исполнителя о продлении срока содержания Хассани в ЦВСИГ №1 ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
сроком на 90 суток. Также суд рассмотрел ходатайство защитника Хассани о прекращении исполнения судебного постановления в части принудительного выдворения и содержания, а также освобождения Хассани из ЦВСИГ.
Постановлением Кировского суда от 24 мая 2023 года Хассани была оштрафована на 5 тысяч рублей по административной статье о превышении срока пребывания в России. Наказание также предусматривало ее выдворение из РФ, и Хассани поместили в ЦВСИГ.
"Судом было установлено, что до настоящего времени, то есть более 8 месяцев, гражданка республики Афганистан Хассани на основании постановления судьи Кировского районного суда... от 24.05.2023 содержится в ЦВСИГ, в отношении нее действует мера пресечения в виде подписки о невыезде, в связи с чем ее принудительное выдворение за пределы территории РФ невозможно, а длительное содержание Хассани в Центре временного содержания при том, что срок дальнейшего содержания не определен, необходимо рассматривать как чрезмерное ограничение ее прав и свобод", – говорится в сообщении.
Как отмечается, суд ходатайство пристава-исполнителя оставил без удовлетворения, а ходатайство защитника - удовлетворил. "Хассани освобождена из ЦВСИГ", – заключают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
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